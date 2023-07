Pino Insegno torna in Rai e litiga con Ainett Stephens: lei pretende le scuse, lui smentisce l'intervista

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Non si placa la polemica nei confronti di Pino Insegno, nuovo nome forte di casa Rai dopo l’annuncio dei palinsesti per il prossimo anno. Le sue parole sul nuovo Mercante in Fiera e su Ainett Stephens non sono piaciute alla diretta interessata, ma lui smentisce di aver detto proprio quella frase incriminata.

Cosa è successo tra Pino Insegno e Ainett Stephens

La genesi della querelle parte da un’intervista rilasciata dal conduttore e doppiatore al sito di Davide Maggio. Qui, parlando della nuova avventure in Rai alla guida de L’Eredità e del revival di Il Mercante in Fiera, ha anticipato alcune novità legate al cast del game show originariamente andato in onda su Italia 1.

“Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett [Stephens, NDR] è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma” avrebbe detto Insegno. Un riferimento all’età che non è piaciuto alla modella di origini venezuelane.

Fonte foto: IPA Pino Insegno e Ainett Stephens a Il Mercante in Fiera, nel 2006

In un video pubblicato sui social, ha infatti puntato il dito contro Pino Insegno: “Ha fatto un comunicato in cui dice che io sono invecchiata. Sono rimasta più male per quello: ci sono persone legate ad antichi retaggi, pensando che le donne a 40 anni sono vecchie, è inammissibile“.

La replica del conduttore de Il Mercante in Fiera

Nel video che ha fatto tanto rumore, Ainett Stephens ha preteso da parte dell’ex collega delle scuse: “Io mi sento più viva che mai, più fresca e affascinante che mai, quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io pretenderei delle scuse, come minimo”.

Contattato da TvBlog, però, il diretto interessato non capisce quali scuse debba fare e anzi nega proprio di aver detto quelle parole durante la chiacchierata con Mattia Buonocore: “Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica”.

Ha aggiunto poi: “Anche se avessi detto, e non l’ho detto, che è diventata un po’ più grande e, ripeto, non l’ho detto, è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!”.

Il nuovo palinsesto della Rai: i nomi caldi

L’annunciata rivoluzione in casa Rai non ha riguardato solo Pino Insegno, noto sostenitore di Giorgia Meloni e per questo coinvolto in numerose polemiche in epoca recente. Sulle reti della televisione pubblica sono stati confermati nomi come Amadeus e Milly Carlucci, Carlo Conti e Mara Venier, ma non mancano novità.

Elisa Isoardi torna in Rai assieme a Monica Caradonna per la conduzione di Linea Verde Life, mentre Enrico Ruggeri condurrà in seconda serata Con gli occhi del musicista, un viaggio con gli artisti che hanno segnato la musica italiana. Tra le altre novità, Beppe Convertini prenderà il posto di Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia e Caterina Balivo torna nel daytime La volta buona.