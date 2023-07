La gaffe di Pino Insegno sulla Gatta Nera del Mercante in Fiera: "Ormai è troppo grande". Lei vuole le scuse

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Inizia con un piccolo inciampo il ritorno di Pino Insegno in Rai. L’attore è pronto nella prossima stagione televisiva a condurre due programmi di grande successo come L’Eredità, al posto di Flavio Insinna, e il Mercante in Fiera, game show che è andato in onda per l’ultima volta nel 2006 su Italia 1. In merito a quest’ultimo, in un’intervista Insegno ha escluso che in questa edizione possa tornare Ainett Stephens, la showgirl che interpretava il ruolo della “Gatta Nera“, perché ormai “troppo grande”. La risposta della donna non si è fatta attendere, rivendicando la bellezza dei suoi 40 anni e la richiesta di scuse.

La gaffe su Ainett Stephens

Pino Insegno è stato intervistato da davidemaggio.it in merito alla prossima stagione televisiva, fornendo anticipazioni sui programmi per i quali è stato scelto come “timoniere”.

Parlando proprio del Mercante in Fiera, l’attore ha dichiarato: “Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma”.

Ainett Stephens, la storica Gatta Nera de #IlMercanteInFiera, risponde a Pino Insegno e attende delle scuse da parte sua. pic.twitter.com/s6nRyFZ5yo — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 13, 2023

Con queste parole, in sostanza, sembrerebbe che Pino Insegno non consideri più la showgirl appropriata per il ruolo, vedendola troppo “matura” e quindi ormai fuori dalla fascia d’età richiesta.

La risposta della Gatta Nera

La diretta interessata, oggi 41enne, ha prontamente risposto sui social alla dichiarazione di Insegno. In un video pubblicato online, Ainett Stephens ha affermato: “Colui che è incaricato di condurre la trasmissione ha fatto un comunicato in cui dice che io sono invecchiata. Sono rimasta più male per quello: ci sono persone legate ad antichi retaggi, pensando che le donne a 40 anni sono vecchie, è inammissibile”.

Stephens, nel suo post, invita a guardare l’argomento dell’età da una prospettiva diversa e sembra voler impartire una lezione a Pino Insegno.

“I miei 40 anni sono ancora più belli dei 30 e più belli dei 20. Oggi ho una consapevolezza che mi consente di non preoccuparmi più rispetto a qualche anno fa” ha sentenziato Stephens. “Noi donne non viviamo più soggiogate dai maschietti, questa situazione di benessere ci avvantaggia rispetto agli uomini e ci rende più belle”.

Stephens vuole delle scuse

Infine, la showgirl si è rivolta direttamente al nuovo conduttore Rai:”Io mi sento più viva che mai, più fresca e affascinante che mai, quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io pretenderei delle scuse, come minimo.”

“Come vedete, sto bene” ha aggiunto ancora Stephens. “La vita è bella. Un in bocca al lupo per la nuova Gatta Nera”, ha concluso Stephens, mostrandosi con il costume che indossava durante il suo periodo su Italia Uno.

Non un buon inizio, quindi, per Pino Insegno che è chiamato a raccogliere il testimone di Flavio Insinna, il quale ha goduto negli anni di un particolare feeling con il pubblico di Rai 1. Al momento, l’attore non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni su Ainett Stephens: il tempo dirà se e come saranno formalizzate delle scuse, così come richiesto dalla showgirl.