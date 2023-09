Pino Insegno torna in Rai e parla dell'amicizia con Giorgia Meloni: "Massacrato, ma non sono raccomandato"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Mancano pochi giorni al grande ritorno in Rai di Pino Insegno, che dal 25 settembre sarà al timone de Il Mercante in Fiera su Rai2 per poi passare a gennaio su Rai1 con L’Eredità. E nonostante i preparativi al “debutto” siano ormai in fase conclusiva, non mancano comunque le polemiche sul ritorno dell’attore e conduttore sui canali della tv di Stato.

Raccomandato? La risposta di Insegno

Dopo settimane di polemiche e silenzio da parte del conduttore, Pino Insegno ha deciso di rispondere alle critiche e alle accuse. Lo aveva fatto già negli scorsi giorni, ma in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha voluto sottolineare ancora una volta che il suo ritorno in Rai non è stato voluto solo dall’amica Meloni.

“Per me parla la mia storia artistica: credo nella parola meritocrazia, è il motore della vita. Empatia e meritocrazia sono le cose che contano, ora vengo additato come “raccomandato”. Ho 64 anni, nessuno dice che ne ho 40 di carriera alle spalle” le parole di Insegno.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Mi avete massacrato. È vero che sono amico di Giorgia da 20 anni. Ma mi creda, non sono andato a Palazzo Chigi per parlare di Rai”.

L’amicizia con Meloni

Il conduttore romano non nasconde di avere un rapporto d’amicizia con la premier Giorgia Meloni, ma quel che è certo è che il loro legame non ha influito col ritorno: “Volevo chiederle di sostenere le iniziative per aiutare i malati di Sla”.

E sul primo incontro con Meloni ha svelato: “Era una ragazza con una grande volontà, determinatissima. Francesco Storace mi aveva permesso di aprire accademie gratuite per i ragazzi, per me non aveva un colore politico, abbiamo sempre parlato di formazione dei giovani. La incrociai a una manifestazione. Giorgia è di Roma e della Roma, sul calcio fronti opposti. Le ricordo sempre: “Viviamo in una società multilaziale”.

Chi ha voluto il ritorno in Rai

E nel corso dell’intervista a La Repubblica Insegno ha voluto precisare che il suo ritorno in Rai è stato pensato dai vertici della tv di Stato che “mi apprezzavano in tempi non sospetti“.

“Dall’amministratore delegato Roberto Sergio a Angelo Mellone, a Marcello Ciannamea, che è sempre venuto in teatro. Mi ha detto: “Mi piacerebbe lavorare con te” le parole del conduttore.