L'ad Rai Roberto Sergio difende Pino Insegno nonostante ascolti flop: "Violenza mediatica, non sarà chiuso"

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La nuova edizione de “Il Mercante in Fiera”, game show condotto da Pino Insegno, ha recentemente fatto il suo ritorno sul piccolo schermo, ma la Rai non ha ottenuto fino a ora gli ascolti sperati. I numeri hanno alimentato speculazioni su possibili cambiamenti nel programma o addirittura sulla sua chiusura anticipata. Tuttavia, nelle ultime ore, l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, è intervenuto per porre fine alle voci circolate riguardo al futuro del programma. Annunciato come un evento televisivo, in palinsesto dal 18 settembre al 22 dicembre 2023, “Il Mercante il Fiera” era stato concepito anche come “anticamera” in vista dell’approdo, da gennaio 2024, di Pino Insegno al timone de “L’Eredità”.

Cosa ha detto l’ad Roberto Sergio

In queste ultime ore i media non si sono risparmiato riguardo a possibili provvedimenti da parte della Rai per cercare di salvare (o addirittura cancellare) “Il Mercante in Fiera”, che sembra non aver raggiunto gli obiettivi prefissati in questa stagione televisiva.

Roberto Sergio, l’amministratore delegato Rai, ha smentito in modo categorico le voci che suggerivano una chiusura anticipata del programma. “Voglio dare una notizia: Il Mercante In Fiera non viene chiuso. Vari blog stanno amplificando notizie false, e questo è inaccettabile”.

Fonte foto: ANSA Pino Insegno è stato confermato dall’ad Sergio al timone de “Il Mercante in Fiera”

“Violenza mediatica verso Pino Insegno”

“Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma” ha dichiarato Sergio durante l’evento Ceo for Life ad Ansa.

“Insegno ha una storia professionale di 40 anni ed è un professionista serio che ha accettato la sfida di una programmazione molto complessa. Pertanto, non è TeleMeloni, e Insegno continuerà la sua attività con Il Mercante in Fiera.”

Cosa ha detto Pino Insegno sugli ascolti

Pino Insegno non ha certo nascosto i suoi sentimenti riguardo ai bassi ascolti del programma e alle critiche che aveva ricevuto.

Durante un’intervista al programma di Pierluigi Diaco, BellaMa’, il conduttore aveva espresso apertamente il suo disagio: “Ci soffro moltissimo perché le critiche non sono logiche, non sono mirate. Uno inizia un programma e si aspetta che vada male, a priori. Invece di dire che il game non mi piace e capire perché.”

Allo stato attuale “Il Mercante in Fiera”, nonostante le polemiche, i risultati insoddisfacenti e le critiche, è stato confermato fino alla stagione natalizia, così come è già previsto che Pino Insegno prenderà le redini de “L’Eredità” a partire da gennaio 2024.