Pino Daniele e il brano inedito "Again" a 10 anni dalla scomparsa: anteprima allo stadio Maradona di Napoli

Pino Daniele c’è ancora: domenica 24 novembre sarà ascoltato per la prima volta “Again“, il brano inedito che arriva a quasi 10 anni dalla sua scomparsa. Il pezzo sarà presentato allo Stadio Maradona di Napoli prima della partita Napoli-Roma e trasmesso in anteprima su Radio Italia. L’iniziativa, in attesa dell’uscita ufficiale prevista per il 29 novembre, segna l’inizio delle celebrazioni per il “70/10 Anniversary”, che ricorda i 70 anni dalla nascita e i 10 anni dalla scomparsa dell’artista.

Anteprima di “Again”, l’inedito di Pino Daniele al Maradona

Pino Daniele ha dato vita al brano “Again” nel 2009: si tratta di un pezzo che incarna il suo tipico stile e contenuti autobiografici, capace di trasformare emozioni profonde e sentimenti autentici in una straordinaria fusione di musica e parole.

Un brano che racchiude tutto ciò che ha sempre contraddistinto l’artista: il blues, la world music e l’inconfondibile legame con le sue radici napoletane, che vibrano attraverso ogni nota e ogni verso.

Domenica 24 novembre il pezzo sarà svelato per la prima volta in uno scenario d’eccezione, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La presentazione avverrà prima del fischio d’inizio della partita di Serie A tra Napoli e Roma, in programma alle 18. A seguire, l’inedito sarà trasmesso in anteprima esclusiva su Radio Italia solomusicaitaliana.

Il teaser di “Again” di Pino Daniele

L’attesa per l’uscita ufficiale, fissata a venerdì 29 novembre, è stata accompagnata da un emozionante video teaser.

Questo filmato racconta l’essenza di Napoli attraverso immagini suggestive dei suoi luoghi simbolo, terminando con il richiamo delle voci dei fan allo Stadio Maradona, che scandiscono il nome del leggendario cantautore.

La pubblicazione di “Again” si lega a due importanti anniversari che celebrano la straordinaria eredità dell’artista: il decennale della sua scomparsa, avvenuta il 4 gennaio 2015, e il settantesimo anniversario della sua nascita, il 19 marzo 1955.

Per rendere omaggio a queste ricorrenze, il brano porta il marchio speciale “70/10 Anniversary”, un sigillo che certifica la sua autenticità e sottolinea l’ufficialità di tutte le iniziative dedicate a mantenere vivo il ricordo e la musica senza tempo di Pino Daniele.

Cosa sappiamo della canzone inedita di Pino Daniele

Come dichiarato nella presentazione ufficiale, “Again” è un invito a intraprendere un viaggio toccante e profondo alla scoperta di quella straordinaria anima artistica che ha reso immortale Pino Daniele.

Le sonorità acustiche si intrecciano con un timbro intimo e autentico, frutto del talento di un artista che ha scritto, composto e curato la produzione e l’arrangiamento di questo brano mai ascoltato prima pubblicamente.