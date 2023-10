Rapina con un taglierino alla Banca popolare di Bari ad Aversa, rubati 70 mila euro: caccia a tre uomini

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un taglierino e una pistola per un’irruzione coordinata a scopo di rapina presso la Banca popolare di Bari ad Aversa. Così i due malviventi, dopo aver immobilizzato i quattro dipendenti e aver tenuto sotto tiro il cassiere, sono riusciti a darsi alla macchia con un bottino di 70 mila euro. È accaduto intorno alle 16 di lunedì 16 ottobre. Ora gli inquirenti sono sulle tracce di tre uomini.

Intorno alle 16 di lunedì 16 ottobre due rapinatori, uno armato di taglierino e l’altro probabilmente con una pistola, hanno fatto irruzione presso la Banca popolare di Bari di Aversa.

I due malviventi sono riusciti a immobilizzare i quattro dipendenti e, tenendo sotto tiro il cassiere comprensibilmente intimorito, sono riusciti a farsi consegnare 70 mila euro.

Fonte foto: TuttoCittà.it

Subito dopo i due si sono dati alla fuga salendo a bordo di un’auto guidata da un terzo complice che li attendeva all’esterno della banca.

Fortunatamente non ci sono stati feriti: l’azione si è esaurita in pochissimi minuti, dopo i quali i dipendenti della filiale hanno dato l’allarme.

Le indagini

Una volta ricevuta la segnalazione è arrivata la polizia del commissariato di Aversa insieme alla squadra mobile della Questura.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze di quanti erano presenti durante la rapina, ma soprattutto hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Non si esclude che i sistemi degli esercizi commerciali in prossimità della banca possano aver catturato la fuga dei tre uomini.

Le armi usate dai due rapinatori, come precisa ‘Pupia.tv’, sono riuscite a passare il metal detector e per questo sono state introdotte con facilità.

Si evince che gli oggetti utilizzati per intimidire i dipendenti non avessero parti metalliche, e la pistola usata potrebbe essere stata finta.

Il precedente a Ferrara

Con dinamiche ben diverse si è svolta una rapina a Ferrara.

Il 30 settembre 2023 si è conclusa la fuga di tre uomini ricercati per un colpo messo a segno il 12 settembre 2022, più di un anno prima.

I tre malviventi avevano rapinato la filiale della Banca del Centro Emilia di via Porta Romana, e durante l’azione criminale avevano preso sei persone in ostaggio per poi darsi alla fuga con 300 mila euro.