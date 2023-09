Tre arresti per rapina in banca: avevano preso ostaggi e portato via 310mila euro in contanti e gioielli

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Presi dopo più di un anno. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di aver rapinato una banca a Ferrara il 12 settembre 2022. Durante l’irruzione avevano preso sei persone in ostaggio e rubato oltre 300 mila euro.

L’arresto dei rapinatori

Mercoledì la compagnia di Ferrara dei Carabinieri è riuscita a risalire alle identità di quattro rapinatori che più di un anno fa, il 12 settembre del 2022, avevano rapinato la filiale di via Porta Romana della Banca del Centro Emilia.

Sono quindi scattate le procedure di arresto, che hanno raggiunto tre dei responsabili, già in carcere rispettivamente a Palermo, Bologna e Trapani per altri reati commessi. Il quarto soggetto si è invece reso irreperibile ed è al momento ricercato.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Ferrara dove era avvenuta la rapina di un anno fa

La dinamica della rapina

L’irruzione dei quattro nella filiale circa un anno fa fu particolarmente efferata. Entrarono infatti pochi minuti dopo che la direttrice è entrata nella sede, alle 07:45. L’allarme scatta subito, ma la donna pensa ad un errore del sistema.

Invece i ladri hanno sfondato una finestra del bagno, le cui inferiate erano state tagliate la sera precedente in preparazione al colpo. Tre dei malviventi aggrediscono la direttrice, mentre il quarto rimane all’esterno.

Nel frattempo arrivano anche i dipendenti e alcuni clienti, tutti presi in ostaggio dai rapinatori. Vengono tutti immobilizzati, privati del telefonino e chiusi in una stanza, mentre i ladri svaligiano la banca: un bottino di 310mila euro in gioielli e contanti.

Soltanto alle 10 del mattino, quando un altro cliente entra nella banca e la trova aperta ma vuota, vengono avvertiti i carabinieri che liberano le persone intrappolate e cominciano le indagini

Le indagini durate un anno

La ricerca dei colpevoli si è basata soprattutto sul girato delle telecamere di sorveglianza, con i carabinieri che hanno setacciato migliaia di ore di video per trovare indizi su chi fossero i colpevoli.

Fondamentale sono state anche le intercettazioni, che hanno permesso di individuare quattro palermitani come gli autori del furto. Tre di loro avevano precedenti specifici e si trovavano già in carcere.