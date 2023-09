Video del rapinatore disarmato in un bar a Pompei dopo aver preso in ostaggio una donna: colpito con una sedia

Un furto finito sì con un pessimo risultato, ma per il rapinatore. L’uomo infatti, dopo essere entrato armato e mascherato in un bar e aver preso in ostaggio una donna, ha lasciato a terra la pistola ed è scappato via, a causa della reazione di dipendenti e clienti del locale.

Il tentativo di rapina a Pompei

Un uomo, con il viso nascosto sotto un cappello e un fazzoletto, armato di pistola, è entrato nel tardo pomeriggio dello scorso giovedì 21 settembre in un bar ricevitoria di via Nolana a Pompei, nel Napoletano.

Una volta entrato nel negozio, il rapinatore ha preso in ostaggio una donna, minacciandola con la pistola, e l’ha trascinata di fronte la cassa, dove l’ha fatta inginocchiare, tentando poi di immobilizzarla tenendole una gamba sulla testa, mentre si faceva consegnare i soldi da un uomo al lavoro dietro il bancone.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La rapina non è però andata come immaginato dal rapinatore, dato che il titolare del locale, dopo avergli consegnato quanto richiesto, ha fatto il giro del bancone e ha aggredito il malintenzionato.

La reazione dei presenti

Dopo l’ingresso del rapinatore un paio di clienti avevano velocemente lasciato il bar-tabacchi-ricevitoria, mentre quelli rimasti non hanno esitato a dar manforte al titolare del bar, che ha provato a disarmare il furfante.

Attimi concitati, durante i quali prima due, poi tre, poi quattro persone circondano il rapinatore, che dimena la pistola cercando di colpire qualcuno ma che viene invece chiuso tra un muro e uno scaffale.

Uno dei clienti cerca anche di colpirlo con una sedia, per poi desistere e lanciarsi a suon di pugni contro il ladro ormai all’angolo. Ma nonostante le numerose persone intente a malmenarlo, il rapinatore è riuscito a divincolarsi e a fuggire via, dimenticando però la pistola all’interno del bar.

Le indagini dei carabinieri

In seguito all’accaduto, i carabinieri della stazione locale e i colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti, rinvenendo e sequestrando la pistola del rapinatore, risultata a salve.

Tutti gli attimi della tentata rapina, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del bar, sono a disposizione degli inquirenti, che le utilizzeranno per tentare di risalire al malvivente. Il video ha nel frattempo fatto il giro del web.

Non ci sono stati feriti e tutto è finito per il meglio, tranne che per il rapinatore. Il quale, oltre ad aver perso pistola e maltolto, e ad aver preso una consistente dove di pugni e calci, rischia di essere riconosciuto grazie alle immagini delle videocamere sulle quali sono al lavoro i carabinieri.