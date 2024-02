Ragazzo di 14 anni cade dal terzo piano della scuola ad Ancona: è in gravi condizioni, nessuna ipotesi esclusa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un ragazzo di 14 anni è precipitato dal terzo piano dell’istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona. Il giovane è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dov’è ricoverato in gravi condizioni. Le forze dell’ordine sono giunte nella scuola per le indagini, nessuna ipotesi è al momento esclusa dagli inquirenti.

Il ragazzo caduto dal terzo piano della scuola

Nella mattinata di oggi – sabato 17 febbraio – un giovane studente di 14 anni è precipitato dal terzo piano dell’istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona, nelle Marche.

Dopo essere caduto, il giovane è atterrato nel cortile che si trova proprio sotto la sua aula, con il morbido manto erboso che sembrerebbe aver almeno in parte attutito l’urto con il suolo.

Fonte foto: ANSA L’istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona, la scuola dalla quale un ragazzo di 14 anni è precipitato da una finestra del terzo piano

Il ragazzo è stato prontamente soccorso, prima che sul posto arrivassero carabinieri, polizia, vigili del fuoco, il 118 con l’automedica e la Croce Gialla. Il 14enne è stato quindi trasportato presso l’ospedale di Ancona, dov’è ricoverato in gravi condizioni.

Le indagini delle forze dell’ordine

Come riportato da ANSA, il giovane ricoverato è comunque vigile, ed è al momento assistito dal personale dell’ospedale, che lo sta sottoponendo a tutti gli esami strumentali del caso.

Intanto i carabinieri, incaricati della conduzione delle indagini, sono impegnati con i rilievi e la raccolta delle testimonianze. Nessuna ipotesi è esclusa al momento, compresa quella di un gesto volontario o di uno scherzo finito male.

Il giovane sarebbe precipitato dal terzo piano durante la terza ora delle lezioni quotidiane. Secondo la preside Maria Alessandra Bertini, anche dopo la caduta il giovane era vigile, e “ha riferito ai sanitari quello che è successo”.

Le parole della preside della scuola

Secondo la preside del liceo, come riportato anche da Il Messaggero, le condizioni del ragazzo sono “meglio del previsto, considerando quello che è successo”. La dirigente ha affermato di essersi subito “precipitata sul posto, insieme ad altri docenti”, e di aver “immediatamente attivato il servizio di consulenza psicologica dell’ospedale materno infantile Salesi”.

“La psicologa ha già preso in carico la classe – ha poi continuato la preside – Concorderemo un cronoprogramma di incontri perché i ragazzi debbono essere supportati, oltre che dalle risorse scolastiche, anche da esperti esterni. Ma tutta la comunità scolastica è sconvolta”.

Inizialmente alcune testate avevano riportato l’ipotesi di un gesto volontario in seguito a un brutto voto. A tal proposito, la preside ha chiarito di non sapere nulla su ciò, ma “so che il ragazzo ha ricevuto la pagella pochi giorni fa e che non ha neppure un’insufficienza”.

Insieme al giovane, in ospedale, sono presenti i genitori, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico e gli assessori del Comune di Ancona Antonella Andreoli, Manuela Caucci, Marco Battino.

Il bollettino medico sulle condizioni del 14enne

“A seguito di indagini diagnostiche e valutazione multidisciplinare alle 13.45 è stato trasferito in altro reparto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche in prognosi riservata”. È questo parte del bollettino medico diffuso dall’ospedale Torrette di Ancona. Secondo i medici, il giovane pur avendo riportato un trauma toracico e un trauma del bacino con fratture multiple, “è vigile, in respiro spontaneo”.

Intanto anche il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Donatella D’Amico, ha parlato dell’eventualità di un gesto volontario legato ad un brutto voto, chiedendo di “non fare speculazioni, sappiamo solo che è caduto dal terzo piano. Prima di tutto la salute, vediamo come sta, poi avremo tempo di approfondire la dinamica, al momento è secondario. Pensiamo al ragazzo e speriamo che si rimetta al più presto”.