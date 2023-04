Ragazzi massacrati nella maxi rissa a Fregene fuori dal locale: aggrediti anche da lottatori esperti di Mma

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Maxi rissa a Fregene nel giorno di Pasquetta: alcuni giovani si sono scontrati davanti a un locale sul litorale alle porte di Roma. Ad avere la peggio un gruppo di tre amici poco più che ventenni picchiati da ragazzi esperti in arti marziali.

Maxi rissa a Fregene: tre ragazzi feriti

Pugni e calci dati con potenza e precisione. Calci dati in testa anche quando l’avversario è a terra, sconfitto. Il bilancio della rissa avvenuta a Pasquetta davanti al locale Saint Tropez, sul lungomare di Levante, è di tre giovani fra i 22 e i 24 anni finiti in ospedale.

Secondo la ricostruzione una prima scazzottata è avvenuta in serata e ha visto l’intervento dei buttafuori. Poi, fuori dal locale, si è scatenata una seconda ondata di violenza.

Fonte foto: Tuttocittà Nell’immagine il luogo in cui è avvenuta la rissa di Pasquetta: Lungomare di Levante nei pressi del civico 241.

Il titolare del locale è estraneo ai fatti e si è subito messo a disposizione degli investigatori.

Contusioni, graffi, nasi e zigomi rotti. Due dei giovani picchiati sono stati medicati presso l’Aurelia Hospital e il Policlinico Gemelli di Roma. Se la caveranno con prognosi di 21 e 30 giorni.

Chi ha avuto la peggio è un terzo ragazzo che ha riportato una frattura cranica. Il giovane non è in pericolo di vita, ma le lesioni subite sono serie e necessitano dell’attenzione dei medici.

Mosse di MMA nella rissa

Al momento pare che le violenze siano state scatenate da una comitiva di persone provenienti da Roma e che almeno alcune abbiano messo in atto mosse di MMA ovvero arti marziali miste, disciplina di combattimento basata su colpi e prese mutuate da diverse arti marziali.

L’MMA è diventata tristemente famosa negli anni passati perché era la disciplina praticata dai fratelli Bianchi, condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Le forze dell’ordine indagano. Si cerca in particolar modo un giovane che ha un tatuaggio sul viso, proprio sotto a un occhio, forse una lacrima.

Questo tipo di tatuaggio originariamente simboleggiava l’aver commesso un omicidio. Ogni lacrima rappresentava una morte sulla coscienza e il conseguente pentimento. Oggi può comunque trattarsi di una decorazione slegata da un eventuale curriculum criminale.

Come riporta l’edizione romana del ‘Corriere della Sera’, secondo i testimoni uno degli aggressori avrebbe urlato “Attento che sono stato in carcere!”

L’allarme è stato lanciato via social da Massimiliano Graux, responsabile comunale di FdI: “Accaduto ora, un gruppo di delinquenti di Roma hanno pestato ragazzi di Fregene, dentro al Saint Tropez in un evento, un ragazzo di Fregene fuori al lungomare pestato in 7 ora sotto controllo al Gemelli”.

Movida violenta a Fregene

Il timore dei residenti è che quello di lunedì 10 aprile possa essere solo l’antipasto di quanto aspetta il litorale di Fregene durante l’estate, ovvero risse e consumo smodato di alcolici e droghe.

Il ‘Corriere della sera’ riporta lo sfogo di un residente: “A Pasquetta ci siamo dovuti chiudere in casa. Per strada c’erano ragazzi strafatti, camminavano come zombie, lanciando bottiglie nei giardini delle ville. Abbiamo avuto paura, arrivavano tutti dal lungomare dove era stata organizzata la festa e dove c’erano state le risse”.