Mara Carfagna sposa Alessandro Ruben, ex ministra al secondo matrimonio: nel primo Berlusconi era il testimone

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, si terrà a Sorrento il matrimonio di Mara Carfagna e Alessandro Ruben. Entrambi si sposano per la seconda volta. Per Carfagna le prime nozze risalgono al 2011: in quell’occasione fu Silvio Berlusconi a fare da testimone alla sposa.

Il matrimonio di Mara Carfagna e il precedente con Berlusconi come testimone

A rivelare la notizia è stata un’indiscrezione del sito Dagospia, confermata anche dal Corriere del Mezzogiorno da fonti vicine agli sposi.

La cerimonia si terrà nel pomeriggio a Sorrento, a Villa Zagara. La coppia ha optato per la massima riservatezza, chiedendo uno stretto riserbo a collaboratori e amici.

Mara Carfagna durante la conferenza stampa di presentazione delle proposte di Azione sulla riforma costituzionale, nel 2023

Per entrambi si tratta delle seconde nozze. Nel 2011 Carfagna si sposò con il costruttore romano Marco Mezzaroma e Silvio Berlusconi fece da testimone alla sposa.

Oggi, secondo quanto riportato dal Corriere, a celebrare il matrimonio civile dovrebbe essere il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Chi è Alessandro Ruben

Classe 1966, Alessandro Ruben è stato consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dal 2017 membro della Commissione nazionale dell’Anti-Defamation League, organizzazione incentrata sui diritti civili e sulla lotta all’antisemitismo.

L’uomo ha iniziato ad occuparsi di politica fin da ragazzo, collaborando poi con Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi.

Nel 2008 è stato eletto deputato alla Camera nella lista del Popolo delle Libertà, in quota Alleanza Nazionale. In seguito, nel 2010, ha abbandonato il gruppo parlamentare del Pdl per aderire a quello di Futuro e Libertà per l’Italia.

Dal giugno 2008 è stato membro della delegazione parlamentare presso l’Assemblea Parlamentare della Nato, mentre dal 2010 al 2013 è stato presidente del gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Stati Uniti.

La relazione tra i due

La storia sentimentale tra i due sarebbe iniziata nel 2016.

Già nel 2019 Carfagna, intervistata da Francesca Fagnani, aveva rivelato: “Il matrimonio? Ci pensiamo”.

Quattro anni fa i due hanno dato alla luce anche una bambina. Sarà proprio la piccola, spiega Dagospia, a portare le fedi all’altare.