L'ex fidanzato di Andreea Rabciuc Simone Gresti accusato di spaccio, ora si trova ai domiciliari

Simone Gresti, ex fidanzato di Andreea Rabciuc, è stato accusato di spaccio di stupefacenti e per questo è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono nuovi guai per il 46enne già nel mirino degli inquirenti e dei media per la scomparsa e la morte della giovane ragazza di origini romene. Secondo la stampa locale – ‘Qdm Notizie’, ad esempio – Gresti sarebbe anche accusato di maltrattamenti proprio nei confronti di Andreea Rabciuc.

Simone Gresti accusato di spaccio

Il provvedimento è scattato la mattina di martedì 25 giugno, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Jesi hanno raggiunto l’abitazione di Simone Gresti e hanno ricostruito l’attività di spaccio di stupefacenti attribuita al 46enne. Le indagini in tal senso, come riporta ‘Fanpage’, erano partite nel 2022, nello specifico nel mese di marzo in cui si erano perse le tracce di Andreea Rabciuc.

I carabinieri hanno riportato a Gresti i presunti contatti con alcuni giovanissimi della Vallesina ai quali avrebbe venduto cocaina. Per questo motivo il pubblico ministero Irene Bilotta ha chiesto gli arresti domiciliari per Gresti, poi disposti dal giudice per le indagini preliminari.

Andreea Rabciuc è stata trovata cadavere il 20 gennaio 2024 in un casolare poco distante dal luogo in cui era scomparsa il 12 marzo 2022. Il suo ex fidanzato Simone Gresti è ora accusato di spaccio e maltrattamenti

Secondo la stampa locale, contro Simone Gresti ci sarebbe anche l’accusa di maltrattamenti nei confronti di Andreea Rabciuc, sua fidanzata nei giorni della scomparsa – il 12 marzo 2022 – ma il gip non ha ritenuto sussistente un provvedimento di misura cautelare per questo reato, in quanto le indagini sulle circostanze che hanno portato alla morte della ragazza sono ancora oggetto di indagine.

E sulle indagini che interessano la morte di Andreea Rabciuc gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Va ricordato che Simone Gresti si è sempre dichiarato estraneo alla vicenda, sia per la scomparsa che per la morte della ragazza.

La scomparsa e la morte di Andreea Rabciuc

Il 12 marzo 2022 Andreea Rabciuc si trovava all’interno di una roulotte a Montecarotto (Ancona) insieme a Simone Gresti e altri due amici dopo aver cenato in casa di un altro amico, che aveva poi deciso di non uscire di casa. Nella roulotte Rabciuc, Gresti e il resto della comitiva avevano deciso di trascorrere le restanti ore prima dell’alba tra alcolici e chiacchiere, ma l’atmosfera era pesante.

Secondo le testimonianze, infatti, tra la ragazza e il fidanzato c’erano tensioni dovute a gelosie e incomprensioni. Alle 7 del mattino, dopo l’ennesima lite, Andreea Rabciuc si allontanò dalla roulotte mentre Simone Gresti era rimasto in possesso del suo telefonino. Il 20 gennaio 2024 il corpo della ragazza venne ritrovato in un casolare a Castelplanio.

Su una tavola di legno era rimasta impressa una scritta a caratteri scomposti con un pennarello: “Ti avrei chiamato, mamma, se lui non mi avesse tolto il cellulare”. L’ipotesi del gesto volontario si alterna a quella della messa in scena.

Di cosa è accusato Simone Gresti

Dall’inizio delle indagini, Simone Gresti è l’unico indagato per omicidio, sequestro di persona e istigazione al suicidio, oltre alle nuove accuse arrivate il 25 giugno per i reati di spaccio di stupefacenti e maltrattamenti.

Come già detto, il 46enne respinge ogni accusa e da sempre afferma che non sarebbe mai stato in grado di fare del male alla 27enne.