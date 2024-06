Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

A poche ore dal primo dibattito in tv — che andrà in onda sulla Cnn alle 21 locali di giovedì 27 giugno (le 3 del mattino in Italia) — Donald Trump è avanti a Joe Biden nei sondaggi relativi alla corsa presidenziale. Secondo quanto emerso dall’indagine del New York Times/Siena College, infatti, il tycoon avrebbe 4 punti di vantaggio sull’attuale presidente degli Stati Uniti (48% a 44%).

I sondaggi alla vigilia del dibattito presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden

Dal sondaggio emerge l’evidente vantaggio del repubblicano sul presidente in carica. Nella precedente rilevazione, effettuata lo scorso aprile, i due candidati erano testa a testa.

Il sondaggio è stato condotto dopo la condanna di Trump nel processo relativo alla pornostar Stormy Daniels, come riportato da RaiNews.it.

Fonte foto: ANSA Joe Biden parla al National Museum of African American History and Culture di Washington

Alla domanda sul verdetto del tribunale, il 19% degli elettori registrati ha detto che la condanna li renderà meno propensi a votare per lui, l’11% ha risposto che per loro sarà più probabile sostenerlo, mentre il 68% ha detto che non farà alcuna differenza. Tra gli elettori registrati, il 46% ha dichiarato di approvare il verdetto, rispetto al 30% che lo ha disapprovato.

Sempre secondo l’indagine, il 55% degli elettori ritiene che Trump abbia commesso crimini gravi, mentre il 39% no.

La durata del confronto sulla Cnn

È la prima volta che un dibattito per la corsa alla Casa Bianca si svolge così presto, prima delle convention estive (quella repubblicana e quella democratica). Per la prima volta in quasi trent’anni, inoltre, non sarà organizzato dalla Commissione indipendente per i dibattiti presidenziali, ma da una rete televisiva come la Cnn.

Il duello verbale durerà 90 minuti e si svolgerà senza pubblico e senza gobbo. Il microfono del primo verrà disattivato quando parlerà l’altro e viceversa.

Il tutto è stato organizzato “per far rispettare i tempi e garantire un dibattito civile”, in modo da evitare quanto successo nel 2020, con un’ora e mezza di botta e risposta all’insegna degli insulti.

Un altro confronto tv è in programma prima del voto di novembre, il prossimo 10 settembre, su Abcnews.

Le regole

Trump e Biden avranno a disposizione 2 minuti di tempo per rispondere a ogni domanda. Il tempo concesso per la replica sarà di un minuto, a cui potrà seguire un ulteriore minuto per un’eventuale controreplica.

A cinque minuti dalla fine del tempo a disposizione una luce rossa comincerà a lampeggiare, diventando fissa una volta esaurito.

I due candidati non potranno portare nessun appunto o dichiarazione preparata. Verrà messo a disposizione solo un block notes con una penna per gli appunti.

Le interruzioni pubblicitarie previste saranno due. Durante queste pause, tuttavia, nessuno dei due potrà parlare con il proprio staff.