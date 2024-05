Trump colpevole di tutti i capi di imputazione nel processo Stormy Daniels : “È stato un processo farsa"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, è stato dichiarato colpevole per tutti i 34 capi di imputazione nel processo relativo al pagamento della pornostar Stormy Daniels. La sentenza, pronunciata all’unanimità dai 12 membri della giuria, rappresenta un evento storico, segnando la prima volta in cui un ex presidente americano viene condannato in un processo penale.

L’esito del processo Stormy Daniels

Il giudice Juan Merchan ha annunciato il verdetto di colpevolezza nel processo Stormy Daniels. Donald Trump ha mantenuto un’espressione impassibile, fino a quando il giudice ha chiesto conferma alla giuria. Al momento l’ex presidente è stato condannato, ma la pena sarà stabilita solo nella prossima udienza, fissata l’11 luglio.

Trump, fuori dal tribunale, ha dichiarato: “È stato un processo farsa, è una vergogna. Sono un uomo innocente”. Ha quindi promesso che continuerà a combattere. Per la conclusione del processo ci vorranno mesi o forse anni.

Le reazioni politiche: cosa ha detto Joe Biden

Oltre alle dichiarazioni di Trump, anche l’attuale presidente Joe Biden ha voluto dire la sua. L’attacco arriva diretto e fa riferimento alle prossime elezioni: “C’è un solo modo per tenere Donald Trump fuori dallo Studio Ovale: andare alle urne. Il verdetto di colpevolezza dimostra che nessuno è al di sopra della legge”.

Il processo segna un primato: Donald Trump è il primo ex presidente che viene condannato in un processo penale e il primo a correre alle elezioni come pregiudicato.

Elezioni USA: l’impatto sulla campagna elettorale

Quale sarà l’effetto sulla campagna elettorale è tutto da vedere, ma intanto il nuovo social di Trump, Truth, è crollato in Borsa. Secondo i sondaggi gli elettori moderati e indipendenti non saranno più disposti a voltare un pregiudicato, ma lo zoccolo duro che ha difeso il tycoon fin dall’inizio potrebbe non cambiare idea.

Sarà la pena a fare la differenza? Questa sarà stabilita l’11 luglio e potrebbe creare qualche imbarazzo. Trump rischia un massimo di 4 anni di carcere alla mesa in prova e una multa. La reclusione risulta improbabile per via dell’età.