Ragazza morta dopo il tiramisù vegano, il Ministero della Salute ritira altri prodotti: l'elenco completo

La morte a Milano della 20enne che aveva consumato del tiramisù in un fast food ha fatto alzare il livello di attenzione del ministero della Salute. Nonostante i già numerosi avvisi di richiamo di prodotti emessi negli ultimi giorni, l’elenco continua a estendersi. La ragazza, allergica ai latticini, dopo aver mangiato il dessert aveva avuto un fatale shock anafilattico. Da qui l’allerta per una possibile mancanza di segnalazioni sulle etichette del cibo della presenza di allergeni.

I prodotti vegani ritirati dal ministero della Salute

Il dessert consumato dalla giovane prima di perdere la vita era il Tiramisum, del marchio Mascherpa. L’azienda produttrice, la Glg, con sede ad Assago, dopo il tragico episodio è finita al centro di una inchiesta. Nei giorni scorsi quel tiramisù è stato ritirato dai supermercati, mentre nella giornata di mercoledì 8 febbraio lo stesso provvedimento del ministero della Salute ha interessato altri dolci vegani dello stesso marchio.

Nel dettaglio, si tratta di tutti i lotti di Mousse cocco e cioccolato con crumble vegana, Mousse cocco e cioccolato vegana e Tiramisù pistacchio vegano. L’avviso relativo ai prodotti sottoposti al ritiro segnala una “sospetta presenza di allergeni non dichiarati in etichetta”.

Giovedì 9 febbraio è stato poi oggetto di richiamo anche il lotto Peh436 della Mayo di soya senza uova dell’azienda Cerealterra, con sede nel Torinese, in quanto potrebbe contenere proteine di albume. La raccomandazione, rivolta soprattutto alle persone allergiche a uova e derivati, oltre a non consumare il prodotto, è di “bloccarlo e segregarlo” in attesa di nuove comunicazioni.

A questo richiamo nella stessa giornata si è aggiunto quello relativo ai Brownie al cioccolato fondente di Eurochef Italia Spa per “allergene non dichiarato”. I lotti interessati sono i 43632, 30183 e 43632. “Se sei allergico al latte o prodotti a base di latte – avverte il ministero della Salute – non consumare il prodotto e riportalo al punto vendita dove è stato acquistato”.

Cosa sono gli allergeni

Gli allergeni non sono altro che quelle sostanze di origine vegetale o animale, estranee all’organismo, capaci di indurre una risposta immunitaria con gli anticorpi. Per la maggior parte delle persone sono innocui. Si possono trovare in centinaia di alimenti, tra cui cereali, crostacei, uova, pesce e arachidi.

Nei soggetti predisposti a ipersensibilità possono portare tuttavia a gravi problematiche in grado di scatenare importanti reazioni allergiche se a contatto con l’organismo. Per questo motivo la procedura corretta nel comparto alimentare prevede che ogni prodotto debba contenere gli avvisi necessari per la clientela, comunicando con l’etichetta l’esatta composizione.

Le indagini sulla morte della 20enne

Intanto proseguono le indagini per accertare esattamente quanto accaduto alla giovane morta a Milano dopo aver mangiato il tiramisù. Il sospetto è che lo shock anafilattico sia stato causato proprio dalle proteine del latte a cui era allergica.

Al momento gli indagati sono quattro: il titolare, il responsabile della produzione e due dipendenti dell’azienda che ha fabbricato il dessert. Ma nel registro potrebbero essere presto iscritti nuovi nomi. Il fidanzato della vittima avrebbe riferito che prima di mangiare il dolce lei avesse chiesto rassicurazioni ai dipendenti del locale sul fatto che non contenesse davvero latte e fosse vegano, come indicato nell’etichetta.