Gorgonzola Auricchio ritirato per possibile Listeria dai supermercati: il lotto con le confezioni richiamate

Il ministero della Salute ha annunciato il ritiro dai supermercati di un lotto di Gorgonzola piccante del marchio Auricchio. Il motivo del richiamo è il possibile rischio microbiologico. La segnalazione è emersa durante una verifica a campione e, di comune accordo con le Autorità, è stato deciso il ritiro a titolo precauzionale.

Il ministero della Salute, nella pagina dedicata ai richiami alimentari per rischi alla salute, ha richiamato un lotto di formaggio piccante DOP del marchio Auricchio. La nota fa riferimento al gorgonzola e l’immagine mostra diversi formati di vendita. Il lotto richiamato è riconoscibile attraverso il nome del prodotto commercializzato e della regione sociale “Gennaro Auricchio”, mentre la data di scadenza non è presente.

Fonte foto: Ministero della Salute Gorgonzola Auricchio ritirato per rischio Listeria

La confezione richiamata è in realtà l’intera forma. Quindi sulla nota sono segnati i dati 1/8, 1/16 e 200 grammi per i tagli sotto richiamo. Nella nota si legge:

Nelle avvertenze è richiesto di riportare il prodotto al punto vendita.

Ci sono altri dettagli inseriti nella nota di richiamo che permettono di capire perfettamente a quale forma di formaggio piccante DOP di Auricchio si fa riferimento. Oltre al lotto (259404601), per non creare fraintendimenti, è possibile fare riferimento ai dettagli della nota di richiamo.

Dettagli utili al riconoscimento sono:

Auricchio ha specificato che il richiamo è avvenuto in seguito a una segnalazione su un prodotto venduto all’estero, sul quale non è stato possibile fare ulteriori controlli.

Riportiamo la nota ufficiale:

Il richiamo, riguardante solo il singolo lotto 25940460 del Gorgonzola Piccante DOP, è stato fatto in via del tutto precauzionale e nessun consumatore ha riscontrato alcun genere di problema di salute. Di comune accordo con le Autorità l’azienda ha ritirato dalla vendita l’intero lotto corrispondente al prodotto inviato in Corea del Sud a solo titolo precauzionale. Sono state immediatamente attivate le procedure di autocontrollo per la verifica della conformità igienico-sanitaria dei prodotti e tutte le forme di formaggio controllate in Italia sono risultate conformi e non presentano alcun rischio per la salute.