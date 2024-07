Formaggio Monte Veronese ritirato dai supermercati Lidl per Listeria: qual è il lotto e quali sono i rischi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Richiamo alimentare da Lidl. Un lotto del formaggio Monte Veronese Dop, del marchio Italiamo della catena tedesca, è stato ritirato per una sospetta contaminazione da Listeria: tutti i rischi per chi lo consuma.

Il ritiro del formaggio Monte Veronese

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo in via precauzionale di un lotto del formaggio Monte Veronese Dop di Italiamo, marchio della catena di supermercati tedesca Lidl in Italia, a causa di una contaminazione.

I prodotti interessati in particolare sono le confezioni da 250 grammi in atmosfera protettiva. Il numero di lotto, che i clienti possono trovare sulla confezione, è 55Q24, mentre il termine minimo di conservazione è il 22/09/2024.

Fonte foto: Ministero della Salute

L’azienda che lo ha prodotto è Latterie Venete Spa, per conto della stessa Lidl. Lo stabilimento da cui provengono le confezioni di cui si sospetta la contaminazione è quello di Vedelago, in provincia di Treviso.

La contaminazione da Listeria

La ragione per cui il ministero della Salute ha imposto il ritiro del formaggio Monte Veronese Dop dai supermercati Lidl è una possibile contaminazione batterica che causa un rischio per la salute di chi consuma il prodotto.

Il batterio coinvolto nella contaminazione è la Listeria, che spesso può insidiarsi all’interno di prodotti alimentari, soprattutto il latte e i suoi derivati. Può causare la listeriosi, che in casi rari può portare a una meningite batterica.

Il ritiro dei prodotti venduti nei supermercati Lidl è stato fatto in via precauzionale a seguito dei test e delle rilevazioni che il ministero della Salute compie regolarmente sugli alimenti distribuiti in Italia.

Cosa fare se si è acquistato il formaggio da Lidl

In caso si sia in possesso di un prodotto proveniente dal lotto di formaggio Monte Veronese Dop contaminato, il consiglio è quello di non consumarlo a causa della sua possibile contaminazione d listeria.

Se è già stato effettuato l’acquisto del prodotto ma la confezione è integra, il ritiro da parte del ministero della Salute prevede per il cliente la possibilità di riconsegnare il prodotto al punto vendita dove è stato acquisto.

Se accompagnato da una prova di acquisto, come uno scontrino fiscale, sarà anche possibile ottenere un rimborso.