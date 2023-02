Morta dopo aver mangiato il tiramisù, parla il fidanzato: cosa è successo al ristorante, indagini in corso

Morta dopo dieci giorni di coma per aver mangiato un tiramisù vegano in un locale milanese in corso Garibaldi: è il tragico epilogo dell’esistenza di Anna Bellisario, 20 anni e allergica ai latticini. E infatti, prima di ordinare il dolce ha chiesto la lista degli allergeni e ha controllato l’etichetta, leggendovi che il prodotto poteva sì contenere “tracce di frutta a guscio” ma non di latticini. Della vicenda, come riferito da Il Giorno, ne ha parlato il fidanzato della vittima.

Parla il fidanzato di Anna Bellisario: la versione su cosa è accaduto al ristorante

L’uomo ha messo a verbale che Anna, quella dannata sera del 26 gennaio 2023, quando ha ordinato il dessert, si è premurata di fare tutti i controlli del caso, accertandosi che il tiramisù vegano non contenesse latticini.

La 20enne dell’Istituto Europeo di Design, ben conscia del rischio che correva, controllava sempre con scrupolo gli alimenti da consumare. Era diventata rigorosissima, al pari dei suoi genitori, dopo che qualche anno fa aveva avuto delle reazioni allergiche. La soluzione? Bandire ogni cibo dal frigorifero che avesse a che fare con il latte.

Fonte foto: ANSA

L’avvocato Alberto De Sanctis, che assiste i cari di Anna, ha chiesto che venga fatta totale chiarezza sulle “responsabilità” legate al decesso della 20enne.

Sempre secondo la versione fornita dal fidanzato di Anna, quest’ultima ha ordinato il ‘Tiramisun’ (tiramisù vegano prodotto dalla Glg; ora tutti i lotti del prodotto sono stati ritirati dal ministero della Salute) e solo quando ha avuto la certezza che non ci fossero elementi per lei nocivi lo ha mangiato.

Di quel ristorante si fidava in quanto lo frequentava abitualmente perché 100% vegan. E invece è accaduto l’imponderabile: sono bastati due cucchiaini di dolce per provocarle il malore, ha spiegato sempre fidanzato. La ragazza ha iniziato a tossire e a manifestare dermatite e asma.

Lo shock anafilattico e il decesso dopo il coma

Poi è andata in bagno per cercare di vomitare quello che aveva appena ingerito, ma purtroppo non ci è riuscita. Ad evitare il peggio non sono nemmeno serviti il cortisone e il farmaco anti-asma che aveva con sé. A un certo punto ha perso i sensi ed è andata in shock anafilattico che si è rivelato fatale dopo dieci giorni di coma al San Raffaele.

‘Tiramisun’, ministero ordina il ritiro di tutti i lotti

Sembrano ormai esserci pochi dubbi sul fatto che nel ‘Tiramisun’ ci fosse la “presenza di allergene: proteine del latte“ e che quindi il dessert non era vegan al 100%. Nel riquadro dedicato alle avvertenze, il Ministero, che si rimarca ha ordinato il ritiro di tutti i lotti del dolce, spiega che il “prodotto può contenere tracce di latticini. Si invitano i consumatori a non consumarlo riportarlo al punto vendita per il rimborso”.