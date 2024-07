Biscotti e salatini ritirati dai supermercati per problemi di allergeni nell'etichetta: quali sono le marche

Il Ministero della Salute ha reso noto di aver ritirato le biscotti e salatini dai supermercati. Il motivo è l’errata etichettatura dei prodotti di due lotti, in cui non è stata dichiarata la presenza di alcuni allergeni. Sostanzialmente, l’avvertenza è che non debbano essere consumati dai soggetti allergici, non essendo segnalati tra gli ingredienti la lecitina di soia e gli arachidi. Ecco cosa fare nel caso in cui si siano acquistate le confezioni nei supermercati e quali sono i rischi nel caso si sia consumato il prodotto in questione.

Quali sono i prodotti e i lotti richiamati

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di due lotti il 25 luglio 2024: riscontrata un errore nell’etichettatura riguardo la presenza di allergeni.

Quello che si sa, inoltre, è che gli snack sono stati prodotti da SafiyaSrl. I lotti coinvolti sono:

K1223

01

Fonte foto: Ministero della Salute Le confezioni di biscotti e salatini ritirate dal Ministero della Salute

Le date di scadenza delle confezioni dei lotti interessati sono:

11 maggio 2025

27 novembre 2025

Cosa fare se si sono acquistati biscotti e salatini ritirati

Se avete acquistato confezioni dei lotti in questione e siete allergici a lecitina di soia (per i biscotti) o arachidi (salatini), ovvero gli ingredienti non indicati nell’etichetta.

La raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto e di restituire la confezione al punto vendita per il rimborso.

Quali sono i sintomi delle allergie alimentari

Come spiegato dal sito dell’Humanitas, le allergie alimentari sono delle reazioni del sistema immunitario che si verificano dopo aver consumato un determinato cibo.

I sintomi sono:

formicolio o prurito alla bocca;

o prurito alla bocca; orticaria;

prurito o eczema;

o eczema; gonfiore a labbra, viso, lingua, gola o altre parti del corpo;

a labbra, viso, lingua, gola o altre parti del corpo; difficoltà respiratorie;

dolori addominali;

diarrea, nausea o vomito;

o vertigini;

senso di stordimento.