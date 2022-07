Quartu Sant'Elena, incendio in un'abitazione: la casa a fuoco due volte, è mistero

Si infittisce il mistero di un piccolo immobile non distante da Cagliari, che è andato a fuoco per ben due volte, nonostante l’intervento, al primo allarme, dei vigili del fuoco.

Ecco cosa sappiamo e cosa è successo di preciso con l’incendio a Quartu Sant’Elena.

Incendio in Sardegna, il primo allarme: abitazione sul litorale avvolta dalle fiamme, l’intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme hanno avvolto, nella notte, una casa che si trova sul litorale di Quartu Sant’Elena (per la precisione in via Rembrandt), un comune italiano di circa 68mila abitanti che fa parte della città metropolitana di Cagliari, in Sardegna.

L’abitazione ha riportato gravi danni: le fiamme, infatti, si sono propagate anche all’interno. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che, giunti sul posto, dopo l’allarme, sono riusciti a circoscrivere l’incendio: quindi hanno domato le fiamme.

Rogo a Cagliari, fuoco per la seconda volta in poche ore: adesso anche i carabinieri vogliono vederci chiaro

Il mistero si è infittito perché poco dopo, e proprio nella stessa abitazione di Quartu, è scoppiato un secondo incendio. Il piccolo immobile è a questo punto stato completamente distrutto dal fuoco.

C’è di più: sulla vicenda hanno voluto vederci chiaro i carabinieri di Quartu Sant’Elena, che hanno aperto le indagini, con lo scopo di risalire alle cause dell’accaduto e di accertare eventuali responsabilità.

Estate torrida, incubo incendi: fiamme in tutta Italia, a Milano a bruciare è una ditta che effettua lavorazioni chimiche

Gli incendi sono un tema molto attuale: il caldo torrido aumenta il rischio di roghi, anche dolosi (perché in effetti aiuta la loro propagazione).

A volte, come in effetti è successo a Milano nella giornata di ieri mercoledì 27 luglio, l’incendio si sviluppa in strutture industriali, che potrebbero contenere sostanze nocive, che si liberano nell’aria e determinano un rischio per la popolazione che abita nei dintorni.