Incendio a Milano, le fiamme da una ditta di lavorazioni chimiche a Uboldo: si valuta la qualità dell'aria

Rogo all’Alba divampato a Milano. Lo ha riportato Milano Today, testata di informazione locale.

Incendio a Milano, dove di preciso si sono originate le fiamme: la ditta di Uboldo

Le fiamme si sono originate all’interno di una ditta in via Legnano a Uboldo. L’azienda effettua lavorazioni chimiche.

Uboldo è un comune ai margini della città metropolitana di Milano (ma fuori dai suoi confini) e al confine, anche, della provincia di Varese.

Ancora sconosciute le cause che hanno fatto divampare l’incendio, mentre non ci sarebbero feriti.

Rogo a Uboldo, l’intervento dei vigili del fuoco: sul posto specialisti per valutare eventuali criticità

L’incendio è avvenuto di notte, intorno alle ore cinque. Sono arrivati, da Busto Arsizio/Gallarate, Varese, Saronno, i vigili del fuoco, quindici in tutto e accompagnati da autobotti (due), autopompe (due), un carro aria, che serve per trasportare l’ossigeno.

Necessario anche l’intervento, sul posto, degli specialisti nel nucleo di specialisti che si occupa dei rischi radiologici, chimici, nucleari e biologici (sigla Nbcr), quest’ultimi provenienti dalla città di Milano.

Sul posto anche i tecnici dell’Arpa e dell’Ats, per valutare la qualità dell’aria con rilievi ed evidenziare eventuali rischi: i primi accertamenti non hanno messo in luce particolari criticità.