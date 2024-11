Corona accusa Theo Hernandez e anticipa Giletti su video choc di un calciatore: "Serata di violenza e eccessi"

Nella puntata de Lo Stato delle Cose andata in onda lunedì 25 novembre Massimo Giletti ha parlato di un video in cui si vedrebbe un noto giocatore “colpire in modo violento una ragazza”. Il conduttore si è guardato bene dal fare il nome, spiegando che sulla vicenda sono in corso degli accertamenti. Ora Fabrizio Corona rilancia: il calciatore sarebbe Theo Hernandez. C’è di più: il noto fotografo ne aveva parlato sul suo canale Telegram almeno un mese prima della rivelazione di Giletti.

Fabrizio Corona fa il nome di Theo Hernandez

“Il nome che stavate aspettando è quello di Theo Hernandez, giocatore del Milan e della nazionale francese”: questo l’incipit del post pubblicato da Fabrizio Corona sui suoi canali social ufficiali.

L’ex paparazzo fa notare ai suoi follower che di questa vicenda ne aveva parlato almeno un mese fa su Telegram, svelando nome e cognome del calciatore. Ciò corrisponde a verità: sul canale Fabrizio Corona la notizia è arrivata il 9 ottobre. Il re dei paparazzi, inoltre, ha parlato anche del video.

Ora Corona si dice pronto a pubblicare il video sul suo nuovo canale Falsissimo, un nuovo format condotto da lui stesso su YouTube. Per il momento non è dato sapere quando verrà pubblicato il documento.

Tra le anticipazioni, Corona scrive che nel filmato si vedrebbe Hernandez coinvolto in una “serata di violenza ed eccessi” e porre in atto una “furia ingiustificata” in un “noto locale milanese”.

Nello stesso tempo viene puntato il dito contro le società sportive, che Corona accusa di “insabbiare tutto” anche quando si parla di violenze su una donna.

La rivelazione di Massimo Giletti sul video

Lunedì 25 novembre nel corso della puntata de Lo Stato delle Cose Massimo Giletti ha parlato di un video in cui si vedrebbe “un famosissimo giocatore di una delle due squadre di Milano” mentre colpisce violentemente una ragazza. La vittima rovinerebbe su un tavolino per poi rialzarsi, ma verrebbe colpita altre volte.

Lo stesso aggressore sarebbe stato ripreso in un’altra sequenza mentre “sfascia un muro” e “poi fa altre cose”. Giletti non ha mostrato il filmato né ha fatto il nome del calciatore in quanto gli accertamenti sarebbero in corso.

Il locale smentisce: “Notizie infondate”

I dettagli forniti da Fabrizio Corona hanno incendiato i social. Per questo motivo il titolare del locale in cui si sarebbero svolti i fatti, un noto club di Milano, è intervenuto sul canale ufficiale.

Il proprietario parla di “affermazioni infondate” e sostiene che “non esiste alcun video di questo tipo”, per questo invita i media e i cronisti a verificare le notizie prima di pubblicarle e diffonderle. Per il momento Theo Hernandez non ha commentato la vicenda.