Massimo Giletti e il video di un calciatore di Inter o Milan in cui "colpisce violentemente una ragazza"

Massimo Giletti ha dichiarato di essere in possesso di un video che metterebbe nei guai un calciatore del Milan o dell’Inter. Il conduttore lo ha rivelato durante la trasmissione “Lo stato delle cose”, da lui condotta su Rai Tre. Il video, ha detto Giletti, mostra un calciatore famosissimo che aggredisce fisicamente una ragazza in un privé di un noto locale di Milano, ma non ha rivelato l’identità del giocatore, dicendo solamente che si tratta di un calciatore dell’Inter o del Milan. “Si tratta di un calciatore famosissimo ed era in stato confusionale”, ha detto Massimo Giletti.

Massimo Giletti e il video del calciatore di Milan o Inter

In coda all’ultima puntata della sua trasmissione, Massimo Giletti ha aperto una finestra sulla vicenda, che probabilmente verrà trattata nelle prossime settimane.

“Una persona mi ha fatto vedere un video che mostra un famosissimo calciatore di una squadra di Milano che aggredisce una ragazza”, ha detto Giletti.

Giletti: “Non puoi mettere un segno rosso in faccia e poi…”

Giletti ha mostrato un video girato da una inviata della sua trasmissione che prova a far parlare un responsabile del locale in cui sarebbe accaduto l’episodio. “Insieme alla redazione abbiamo deciso di non mostrare il video perché ci sono degli accertamenti da fare, però voglio raccontarvi cosa c’è nel video”, ha spiegato Massimo Giletti.

Nel video, girato all’interno di un locale milanese, si vedrebbe questo calciatore di Inter o Milan che colpisce la giovane e la fa cedere su un tavolo. “Dopo il primo colpo il giocatore, in evidente stato di alterazione, prova a colpirla di nuovo e poi viene ripreso mentre sfascia un muro e poi fa altre cose”, ha detto Giletti.

“Noi andremo avanti, perché se poi i giocatori si mettono un simbolo rosso in faccia e poi fanno queste cose… sono immagini pesanti, molto pesanti, ma noi non smetteremo di lavorare per farle vedere”, ha proseguito il conduttore.

Sui social è partito il toto-nomi

Il riferimento di Massimo Giletti al “simbolo rosso” è all’iniziativa voluta dalla Lega Serie A per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Giocatori e membri dello staff delle squadre sono scesi in campo con un segno rosso sulla guancia per sensibilizzare i tifosi sul tema della violenza contro le donne. Dopo la rivelazione di Massimo Giletti sui social si è scatenato il toto-nome per cercare di capire chi sia il calciatore “famosissimo” di Milan o Inter coinvolto nella vicenda avvenuto nel locale di Milano.

Ma forse solo il conduttore della trasmissione “Lo stato delle cose” potrà sciogliere questo dubbio, se deciderà di mostrare il video incriminato dopo aver completato tutti gli accertamenti richiesti da un caso del genere.