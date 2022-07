Incendio ad Ascoli Piceno, in azione anche un Canadair: la situazione a Vallevenere

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un violento incendio ad Ascoli Piceno sta preoccupando i residenti dei dintorni di Vallevenere: l’afa e la vegetazione secca bruciano mentre le fiamme vengono mosse dal vento.

Le informazioni sono ancora frammentarie. Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla stampa locale, le fiamme starebbero minacciando alcune abitazioni in campagna.

Le prime fiamme sono divampate verso le ore 12 di sabato 23 luglio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche un Canadair.

Fonte foto: TuttoCittà Nella frazione di Vallevenere, Ascoli Piceno, è in corso un pericoloso incendio

Per il momento le zone interessate sono quelle essenzialmente boschive, anche se ‘Corriere Adriatico’ riporta che l’incendio avrebbe coinvolto almeno un’abitazione.

I mezzi aerei sono in transito dalle ore 12, favoriti anche dalla presenza di mezzi via terra. Gli elicotteri sono al lavoro per gettare acqua e scongiurare l’espansione dell’area interessata dalle fiamme.

Nei boschi di Vallevenere si trovano cinque squadre speciali con il supporto di una squadra di Teramo, più mezzi 4×4 e due autobotti.

Dal 20 luglio, inoltre, in Italia si trattiene il respiro per l’incendio sul Carso che ha costretto Trieste all’isolamento e si è spinto addirittura fino alle spiagge di Lignano Sabbiadoro.

Per il momento le operazioni di spegnimento per l’incendio ad Ascoli Piceno sono in corso.

Notizia in aggiornamento