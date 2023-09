Problemi per gli utenti con Google Calendar che non funziona in Italia: cosa sta succedendo

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

In tutta Italia, e da diverse parti del mondo, moltissimi utenti stanno segnalando disservizi di Google Calendar, il servizio dell’azienda di Mountain View che dal primo pomeriggio di oggi ha iniziato a presentare malfunzionamenti che ne stanno rendendo impossibile l’utilizzo per moltissimi account.

Google Calendar fuori uso

Disservizi da tutta Italia (e non solo): è quanto moltissimi utenti di Google Calendar hanno iniziato a segnalare dal primo pomeriggio di oggi – giovedì 21 settembre – dopo aver tentato di accedere al noto servizio dell’azienda statunitense.

A partire dalle ore 15 locali, come riportato dal sito Downdetector.com (una delle piattaforme più famose al mondo per le informazioni sullo stato dei servizi online), centinaia di segnalazioni sono arrivate da altrettanti utenti che non riuscivano ad accedere ai servizi di Google Calendar.

Looks like there’s a service disruption for @GoogleWorkspace Google Calendar. pic.twitter.com/pRwosA9rKN — Anmol (@anmolarora6699) September 21, 2023

Il messaggio di errore che compare all’apertura di Google Calendar, condiviso sui social da un utente indiano

Le segnalazioni dei malfunzionamenti non sono però arrivate solo dall’Italia: in tutto il globo, dalla Spagna alla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti d’America alla Romania, centinaia di utenti hanno segnalato le loro difficoltà nel momento in cui provavano ad utilizzare il servizio di Google.

Il messaggio di errore

Google Calendar è uno dei servizi più utilizzati tra quelli sviluppati dall’azienda di Mountain View: è un sistema di calendari, un’agenda virtuale che permette di creare una scaletta dei propri impegni quotidiani, potendola anche condividere o importare da altri servizi, sia dello stesso Google che esterni.

Un servizio quindi molto importante per gli utenti, che tentando oggi di accedere al sito si sono però trovati davanti un messaggio decisamente poco esaustivo: “Si è verificato un errore. Riprova più tardi. Nessun’altra informazione disponibile”.

Nello specifico, l’errore segnalato dal messaggio di avvertimento è il 500, detto anche “internal server error”, che viene visualizzato nel browser quando il server non riesce ad accedere all’URL richiesto per un motivo non identificato.

La comunicazione di Google

È stata la stessa azienda americana a fornire ulteriori dettagli sullo stato del proprio servizio: “Stiamo esaminando le segnalazioni di un problema con Google Calendar. Forniremo ulteriori informazioni a breve. Gli utenti interessati sono in grado di accedere a Google Calendar, ma vengono visualizzati messaggi di errore, latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti”.

Sulla pagina Google Workspace Status Dashboard è difatti possibile monitorare lo stato dei servizi di Google, che nel caso di Calendar mostra il messaggio “gli utenti Web e mobili riscontrano errori ‘500 intern’ quando tentano di accedere a Google Calendar e/o di interagire con gli eventi. I clienti interessati dovrebbero aggiornare il proprio browser per ripristinare l’accesso”.

In ogni caso, la stessa azienda ha rassicurato chi utilizza la loro funzionalità, comunicando che “il servizio Google Calendar è già stato ripristinato per alcuni utenti e prevediamo una risoluzione per tutti entro le prossime ore. Tieni presente che questo intervallo di tempo è una previsione e può cambiare”.