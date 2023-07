Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È arrivato da pochi giorni in Italia Bard, il software di intelligenza artificiale sviluppata da Google che punta a fare concorrenza a ChatGPT. Dopo aver superato l’ostacolo della normativa Ue in termine di sicurezza dei dati e di privacy, Google Bard è disponibile da alcuni giorni nei Paesi europei. Gli esperti hanno però evidenziato che il chatbot avrebbe dei problemi di sicurezza che potrebbero venire sfruttati dagli hacker per commettere delle truffe.

Google Bard avrebbe problemi di sicurezza

A far emergere i problemi di Google Bard sono stati i ricercatori della società di sicurezza informatica Check Point Research (Cpr), che hanno condotto una ricerca sull’intelligenza artificiale generativa del colosso americano, disponibile in più di 40 lingue.

Secondo le loro analisi, gli hacker potrebbero utilizzare l’IA in vari a supporto delle loro attività malevole e truffaldine. Ad esempio per generare email di phishing, produrre codici per keylogger e malmware.

Le analisi

I ricercatori di Cpr sono riusciti a dimostrare che Bard può essere utilizzato per creare email di phishing, ammesso che la richiesta non arrivi in maniera esplicita.

Gli esperti hanno provato a creare un’email di phishing con una richiesta diretta, che è stata rifiutata sia da Bard che da ChatGpt. Riprovando però, e chiedendo di avere un esempio specifico di una mail di phishing, ChatGpt ha respinto ugualmente la richiesta, mentre Bard ha prodotto un messaggio email ben scritto, facendo finta di essere un preciso servizio finanziario.

Ai due chatbot è stato poi chiesto di scrivere un codice per un keylogger, un software usato per spiare i tasti premuti su una tastiera. ChatGpt ha identificato la richiesta come potenzialmente illecita mentre Bard ha fornito il codice desiderato.

Fonte foto: ANSA

In conclusione, scrivono i ricercatori, sembra che Google Bard non abbia al momento restrizioni particolari di sicurezza.

Cos’è e come funziona Google Bard

Google Bard è un chatbot, un assistente virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale basato su modelli di apprendimento automatico, che gli consentono cioè di migliorare continuamente la sua capacità di comprendere e rispondere alle richieste degli utenti.

Come ChatGPT, l’IA sviluppata da Google è stata progettata per interagire con gli utenti in modo semplice e intuitivo, fornendo risposte rapide e accurate alle domande poste.

Bard è ancora in fase sperimentale e non esiste al momento un’app per smartphone: per utilizzarlo si deve entrare nel sito e completare un breve processo di configurazione con un account Google.