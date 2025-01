Fedez avrebbe tentato il suicidio durante il Sanremo condotto da Chiara Ferragni: l'indiscrezione di Corona

Fedez avrebbe tentato il suicidio per la terza volta durante l’edizione del Festival di Sanremo co-condotta dall’allora moglie, Chiara Ferragni. Quindi, nel febbraio 2023. A lanciare l’indiscrezione è Fabrizio Corona attraverso il suo profilo Instagram: l’ex paparazzo ha pubblicato il teaser della prossima puntata di Falsissimo, format in cui fino adesso ha parlato di Alessandro Basciano, Theo Hernandez e della curva dell’Inter.

L’indiscrezione di Corona sul tentato suicidio di Fedez a Sanremo

Senza giri di parole, lunedì 13 gennaio Fabrizio Corona ha pubblicato su Instagram un breve video con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, ma non solo.

Si sente anche la voce di una donna, descritta dall’ex paparazzo come colei che “avrebbe potuto rovinarlo”.

Ma oltre alla storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni, “che non è mai esistita” perché “lui ha sempre avuto un’altra”, Corona aggiunge l’indiscrezione sul tentato suicidio, il terzo, del rapper.

Avrebbe provato a uccidersi durante il Festival di Sanremo 2023, con Chiara Ferragni alla co-conduzione: “Il terzo suicidio Federico lo ha tentato per lei (ossia la donna che “avrebbe potuto rovinarlo”, ndr), proprio il giorno della presentazione del Festival di Sanremo. Vi ricordate le sue condizioni?”.

E ancora: “Tutto quello che dovete sapere sulla verità dei Ferragnez, con foto, video e audio esclusivi, nella prossima puntata di Falsissimo“.

Il secondo annuncio di Corona: la data della rivelazione

Martedì 14 gennaio, sul profilo Instagram di Falsissimo sono arrivate altre anticipazioni:

“Dietro l’immagine del matrimonio perfetto si nasconde un’altra storia. Federico Lucia ha amato e avuto un’altra donna, prima, durante e dopo la sua relazione con Chiara. Con fatti esclusivi e rivelazioni inedite, smontiamo il mito della coppia da sogno e vi raccontiamo ciò che nessuno sa”.

Dopodiché, l’annuncio della pubblicazione della puntata di Falsissimo su Fedez: appuntamento a lunedì 27 gennaio.

La puntata del podcast di Fedez sul suicidio

Proprio lunedì 13 gennaio Fedez, nella puntata del suo Pulp Podcast, ha affrontato il tema del suicidio e delle molestie.

Su Instagram, però, la pagina del podcast ha comunicato ai fan che “purtroppo la puntata di ieri è stata limitata per i segmenti in cui si parla di suicidio e di molestie subite. Per visionarla dovete cliccare sul ‘conferma la tua identità’. Ovviamente questo provvedimento non renderà possibile vedere il video tra i consigliati/suggeriti/tendenze””.