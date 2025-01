Sambuca di Sicilia vende le case a 3 euro, manager di Google lascia Londra e si trasferisce con la famiglia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Manager di Google si trasferisce a Sambuca di Sicilia assieme alla famiglia, acquistando casa a 3 euro grazie a un bando. Ne dà notizia lo stesso comune dell’isola attraverso un comunicato diramato sui social. I nuovi abitanti del piccolo borgo sono Lindsey Fitzgerald, 36 anni e Program Manager di Google, e il marito Robert Mosley, 44 anni e scrittore pubblicitario. In terra siciliana sono giunti anche i due figli della coppia, Marck, 4 anni, e Maisy, 7 anni da poco compiuti.

“Arrivano da Londra. Sono gli ultimi stranieri in ordine di tempo arrivati a Sambuca per firmare il preliminare della “Casa a 3 Euro“ aggiudicato lo scorso novembre”. Così il comune siciliano nel riferire del trasferimento di Lyndsey, Robert e dei loro due figli.

Da Sambuca fanno sapere che la famiglia è apparsa emozionata dopo essere sbarcata per la prima volta in Sicilia. La firma del preliminare si è svolta alla presenza del Capo Area Geom. Giuseppe Pendola e dei dipendenti dell’Ufficio Tecnico. Dopo la sigla è avvenuta la consegna delle chiavi della “nuova“ casa sambucese.

Le prime parole della manager dopo l’arrivo in Sicilia

“Oggi ho coronato un sogno. Già Sambuca ci piace!”, ha commentato la manager di Google, nativa dell’Irlanda del Nord. Il marito Robert, dirigente di una società pubblicitaria, ha origini francesi, ma da anni vive a Londra.

“È da ieri che giriamo per le strade. Abbiamo comprato qualche souvenir con la lumaca e degustato un ottimo vino locale. Eccellenti i musei. Che posto! Ci riteniamo veramente fortunati”, hanno aggiunto i due coniugi dopo aver dato un’occhiata al paese.

La signora Fitzgerald ha poi ricordato che quando ha letto il bando delle “Case a 3 Euro“ su un giornale cartaceo di Londra ha creduto che “fosse uno scherzo”. E invece nessuna burla. La coppia sta pensando di lavorare da Sambuca in smart working.

L’immobile di proprietà comunale è grande circa una sessantina di metri quadri ed è disposto su due livelli; è il 221 venduto a Sambuca negli ultimi anni.

La gioia del sindaco

Ad esprimere soddisfazione anche il sindaco di Sambuca, Giuseppe Caioppo, che ha dichiarato che ormai il comune da lui amministrato è diventato un luogo “multietnico e multiculturale”.

Infatti le 221 case acquistate nel paese negli ultimi anni sono state comprate in gran parte da stranieri. Il boom si è registrato a partire dal 216, quando Sambuca ha ottenuto il titolo di Borgo più bello d’Italia.

Negli ultimi decenni, alcuni piccoli borghi italiani come quello di Sambuca hanno visto via via calare il numero di abitanti. Da qui il progetto “Case a 1 Euro” e “Case a 3 Euro” che ha il fine di ripopolare i comuni a rischio spopolamento.