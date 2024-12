Elon Musk e l'annuncio "lavora con noi" da 256.000 euro, possibile collaborare dall'Italia in smart working

Elon Musk torna a far parlare di sé con una campagna di reclutamento globale che è già diventata virale. Tesla e altre aziende del celebre imprenditore sono alla ricerca di nuovi talenti, offrendo stipendi elevatissimi e la possibilità di lavorare in modalità smart working, da qualsiasi parte del mondo.

Musk e gli stipendi da record

Le offerte di lavoro pubblicate da Tesla e altre società di proprietà di Musk includono stipendi che arrivano fino a 256.000 euro l’anno, equivalenti a circa 22.000 euro al mese. Anche per posizioni meno qualificate, il compenso supera i 5.000 euro mensili, una retribuzione decisamente superiore alla media.

Le posizioni aperte

Tra le figure più richieste spiccano ruoli nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della robotica, come l’addestratore di umanoidi. I candidati selezionati si occuperanno di progettare test, sviluppare algoritmi di apprendimento e valutare le performance dei robot.

Fonte foto: IPA

Elon Musk

Non mancano opportunità per profili tecnici esperti, come il ruolo di Senior Engineer specializzato in sistemi elettrici e fotovoltaici. In questo caso, sono richiesti almeno cinque anni di esperienza nel settore e competenze avanzate, con stipendi che possono variare da 75.400 euro a oltre 260.000 euro annui, a seconda del livello di esperienza e delle responsabilità.

Musk punta sullo smart working

Uno degli aspetti più attraenti di queste offerte di lavoro, pubblicate dalle aziende di Elon Musk, è la possibilità di lavorare interamente da remoto, consentendo ai dipendenti di operare da qualsiasi luogo, Italia compresa.

Questo approccio si allinea alla crescente domanda di flessibilità da parte dei lavoratori, un trend accelerato dalla pandemia tra il 2020 e il 2022. Per alcune posizioni, tuttavia, potrebbe essere necessaria la disponibilità a viaggiare.

Si tratta di un’apertura rispetto alla posizione espressa dal magnate nel 2022: “Il lavoro da remoto non è più accettato”, era stato scritto in una mail inviata personalmente da Musk ai dipendenti di Tesla.

Come candidarsi per lavorare con Musk

La procedura per partecipare alla selezione è semplice e accessibile: basta compilare un modulo dedicato e caricare il proprio curriculum sul sito ufficiale dell’azienda scelta.