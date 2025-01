Principessa Kate e il cancro in remissione, cosa significa e l'annuncio sulla malattia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La principessa Kate ha annunciato che il suo cancro è remissione durante una visita al Royal Marsden Hospital. La Duchessa di Cambridge ha vissuto l’esperienza con grande partecipazione emotiva e commozione, ringraziando il personale per le cure ricevute e assumendo il ruolo di patron del centro insieme al marito William.

Il cancro di Kate è in remissione: l’annuncio

È l’annuncio che tutti hanno aspettato per moltissimo tempo: “sono in remissione dal cancro“. Lo ha dichiarato in prima persona la principessa Kate, basandosi sulle valutazioni mediche, durante una visita all’ospedale di Londra dove aveva affrontato un intenso ciclo di chemioterapia nei mesi scorsi.

Per la prima volta è stato reso noto il nome della struttura dove ha completato il trattamento a settembre, il Royal Marsden Hospital. Kate si è recata lì in visita per esprimere gratitudine al personale sanitario che l’ha assistita durante le cure.

Un momento della visita di Kate Middleton nel centro dove ha ricevuto gli ultimi trattamenti contro il cancro

Il centro medico che ha curato Kate

Un portavoce di Kensington Palace ha spiegato che la scelta della principessa Kate è dovuta, oltre che per riconoscenza verso l’equipe medica, anche per evidenziare l’eccellenza dei trattamenti oncologici offerti dal Royal Marsden, centro di riferimento internazionale.

Durante la visita sono state diffuse immagini che ritraggono Kate mentre interagisce con alcuni pazienti nella sala di chemioterapia. È stato anche annunciato che la principessa, insieme al marito William, è diventata patron del Royal Marsden.

Le parole di Kate Middleton

La visita si è svolta a pochi giorni dal compleanno di Kate (che ha spento 43 candeline), un momento che ha rappresentato una rinascita per lei dopo quello che ha descritto come il “periodo più difficile della sua vita”, segnato dai gravi problemi di salute.

“Entrare qui dall’ingresso principale, dopo aver fatto tante visite discrete e private, è piuttosto divertente” ha scherzato la principessa, affermando che avrebbe desiderato poter dare maggior “sostegno a coloro che affrontano la terapia e attraversano un periodo difficile”.

Cancro di Kate in remissione, cosa vuol dire

La remissione dal cancro è sicuramente un fatto positivo, ma è importante non considerarla una guarigione definitiva. A chiarirlo al Corriere è Massimo Di Maio, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica.

Quando la remissione è “completa” indica l’assenza di segni di cancro, mentre la remissione parziale si verifica quando il tumore si riduce ma non scompare del tutto.

Dopo i trattamenti, i pazienti sono sottoposti a esami per verificare la remissione, che se viene confermata prelude alla calendarizzazione di una serie di controlli.

Il rischio di recidiva dipende da vari fattori, tra cui il tipo e lo stadio del cancro, e i controlli previsti, quando il decorso è positivo, diventano meno frequenti nel tempo.