Compleanno di Kate Middleton, la principessa festeggia 43 anni: come sta dopo il cancro e la chemio

Kate Middleton compie 43 anni. La principessa del Galles ha festeggiato il suo compleanno dopo mesi difficili: il 2024 ha rappresentato per lei un anno tormentato, nel corso del quale è arrivato il ritiro dalla vita pubblica a causa della malattia. Lo scorso settembre, Catherine aveva annunciato di aver completato il percorso di chemioterapia per una forma di cancro non specificata. Stando alle indiscrezioni fornite dai tabloid britannici, con il nuovo anno le sue presenze agli impegni reali dovrebbero tornare a ritmi più intensi.

Kate Middleton festeggia il suo 43esimo compleanno: come sta

Kate celebrerà la ricorrenza insieme alla famiglia a Norfolk nella giornata di giovedì 9 gennaio, a distanza di quasi un anno dal ricovero in ospedale per un intervento chirurgico addominale.

Un amico di famiglia ha raccontato in esclusiva al settimanale statunitense People che la Principessa di Galles, descritta come “una persona sportiva che corre e salta”, sta dando priorità alla sua salute su tutto il resto.

Fonte foto: ANSA La principessa durante la cerimonia di premiazione della finale del singolare maschile dei Campionati di Wimbledon

“Si sta prendendo cura di se stessa ed è saggio che lo faccia – ha aggiunto il conoscente – Quando si sveglierà saprà se sta bene o no”.

Una malattia imprevedibile

Robert Hardman, autore di “The Making of a King: Charles III and the Modern Monarchy”, ha sottolienato che la principessa potrebbe essere ancora in via di guarigione.

“Siamo stati incoraggiati a non guardare a questo come a un capitolo chiuso e poi tornato alla normalità, perché il cancro non funziona così – ha dichiarato l’uomo – I dettagli rimangono privati, ma non si può superare la realtà che si tratta di una malattia imprevedibile”.

“Un giorno alla volta: è così che intende affrontare la situazione”, ha spiegato Hardman, riferendosi a una frase del suo annuncio del 9 settembre sul completamento della chemio.

In quel videomessaggio, Kate Middleton aveva detto: “Fare il possibile per rimanere libera dal cancro è ora il mio obiettivo. Anche se ho terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene“.

L’uscita nel giorno di Natale

La reale è stata vista in pubblico di recente, il giorno di Natale, quando era uscita insieme al Principe William e i loro figli per andare in chiesa a St. Mary Magdalene, nella tenuta di Sandringham, in Gran Bretagna.

La donna ha chiacchierato con i presenti e molte delle sue conversazioni, in base a quanto riportato sempre da People, avrebbero riguardato la sua malattia.