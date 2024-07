Attenzione alle truffe Amazon, l'azienda lancia l'allarme agli utenti: quali sono e i consigli per evitarle

Occhi sempre aperti e bocche, salvo rarissimi casi, sempre ben cucite così da evitare di spifferare dati personali con cui i truffatori vanno a nozze. Amazon, colosso dell’e-commerce, è tornato a mettere in guardia i propri clienti, raccomandando a tutti gli utenti la massima attenzione e ricordando i passi fondamentali per comprendere se si sta avendo a che fare con dei malintenzionati.

Truffe online, i consigli di Amazon

Sono diversi gli stratagemmi messi in atto da coloro che vogliono truffare. C’è gente che tenta raggiri attraverso l’e-mail, le telefonate e i messaggi.

Tali furfanti si fingono persone che lavorano per Amazon. Così capita che qualcuno allarmi gli utenti di proposito, indicando un addebito non autorizzato per l’iscrizione al servizio o per la scadenza dell’iscrizione.

Fonte foto: ANSA

Il modus operandi segue uno schema preciso, con i truffatori che inviano una mail, un SMS oppure fanno una chiamata in cui avvisano gli utenti di un pagamento non autorizzato che può essere facilmente evitato con dei semplici passi. In realtà i problemi palesati non esistono e gli allarmi lanciati non sono altro che dei teatrini per tentare di estorcere dati e denaro.

Truffe online, cosa non bisogna mai fare

A cosa fare attenzione? A quando viene effettuata una richiesta di verifica dell’account fornendo informazioni personali e dati per il pagamento. Mai dare coordinate bancarie o accessi a carte prepagate, di debito o di credito. Il pericolo è di vedere sparire i soldi.

Altra truffa comune è quella relativa agli investimenti in azioni Amazon. Per essere certi che ci si sta affidando a professionisti del settore basta visitare il sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e verificare se la società o il dominio che ha proposto l’investimento è affidabile e autorizzato a operare sulle proposte avanzate.

Amazon, truffe: come agire, consigli utili

Quando si ricevono comunicazioni sospette, è opportuno che si visiti il Centro Comunicazioni su Amazon.it o sull’applicazione ufficiale per visualizzare solo ed esclusivamente i messaggi autentici spediti dal colosso dell’e-commerce.

Inoltre, è anche possibile dare un’occhiata al proprio piano Prime, dare l’ok ai pagamenti ed, eventualmente, modificare il proprio account e tutti i dati di fatturazione.

Se si continuano ad avere dubbi e si vuole assolutamente andare sul sicuro, è consigliabile contattare il Servizio Clienti, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, così da avere chiarimenti.

E se si è già incappati in una truffa? Prima cosa, modificare subito la password dall’app o dal sito (modificare anche le credenziali su altri siti se sono le medesime di quelle usate per Amazon). Il secondo passo è mettersi in contatto con il proprio istituto di credito e domandare il blocco della carta o del conto.