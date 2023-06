Precipita dal viadotto di Pietrasecca a Carsoli lungo la A24, morto 32enne: l'ipotesi del gesto volontario

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un giovane di 32 anni è precipitato nel vuoto dal viadotto di Pietrasecca, nell’area di Carsoli, in provincia de L’Aquila. La tragedia si è consumata lungo la A24 in direzione Roma, e sul caso indagano gli inquirenti. Tra le ipotesi più battute c’è quella del gesto volontario. La sua auto era parcheggiata proprio sul bordo della carreggiata e i soccorritori hanno recuperato il corpo in mezzo alla vegetazione.

Cade dal viadotto di Pietrasecca, muore 32enne

Come precisa ‘Terre Marsicane’, la tragedia si sarebbe consumata nella notte tra domenica 18 giugno e lunedì 19.

Teatro del tragico evento è il viadotto di Pietrasecca, lungo l’autostrada A24 nel territorio di Carsoli (L’Aquila), dove il 32enne avrebbe parcheggiato la sua auto per poi precipitare nel vuoto.

Un 32enne è precipitato dal viadotto di Pietrasecca a Carsoli (L'Aquila) lungo la A24 in direzione Roma

I soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco e la polizia locale si sono subito attivati per recuperare il corpo. La salma del 32enne giaceva nella vegetazione, nella scarpata immediatamente sottostante il ponte.

Secondo ‘Marsica Live’ i soccorritori avrebbero avuto non poche difficoltà durante le operazioni di recupero del corpo del 32enne.

L’auto abbandonata a bordo strada

Secondo una prima ricostruzione riportata dalla stampa locale, il 32enne avrebbe abbanondato la sua Fiat Panda a bordo strada sul ponte di Pietrasecca.

A dare l’allarme è stato un viaggiatore che durante la notte ha notato l’auto del ragazzo ferma sul lato della carreggiata con una portiera aperta.

Il 32enne era originario di Avezzano (L’Aquila) e si chiamava Danilo Fraioli, come scrive ‘Abruzzo Live’.

All’interno dell’auto non sarebbero stati rinvenuti messaggi di addio. In queste ore la Fiat Panda è stata rimossa da Ceriv ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria insieme al corpo del Fraioli.

Il viadotto di Pietrasecca e la triste nomea di “ponte dei suicidi”

Come riportano le cronache locali, quello di Danilo Fraioli sarebbe “l’ennesimo” suicidio avvenuto dal viadotto di Pietrasecca.

‘Marsica Live’, in un articolo del 15 aprile 2019 ricordava la tragedia della famiglia Maracchioni, quando una donna e i suoi tre figli si gettarono dal ponte nel 1995. Poco prima erano stati notati dalle forze dell’ordine mentre erano fermi sulla corsia d’emergenza, a bordo della loro Alfa 164.

Uno dei figli spiegò agli agenti che la madrea aveva noie con lo stomaco, e per quello si erano fermati. Quando gli agenti si allontanarono, la famiglia fu vista salire sul guard rail e gettarsi nel vuoto.

Recentemente l’opinione pubblica è rimasta scossa dalla storia di Veronica Amistadi, la giovane madre che si è tolta la vita lanciandosi dal ponte di Mostizzolo a Cles (Trento) insieme al figlio di 4 anni.