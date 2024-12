Donna morta investita dal treno a Grottammare, ipotesi suicidio alla vigilia di Natale: aveva solo 28 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia alla vigilia di Natale. Una donna di 28 anni è stata investita e uccisa da un treno alla stazione di Grottammare, nelle Marche. In corso gli accertamenti, c’è l’ipotesi del suicidio. Disagi alla circolazione dei treni sulla linea Adriatica, si registrano ritardi.

Donna investita e uccisa dal treno a Grottammare

La tragedia è avvenuta nella mattina di oggi, martedì 24 dicembre, alla stazione ferroviaria di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

Come riferisce Ansa, poco prima delle 10 una donna è stata travolta e uccisa da un treno in transito, un frecciarossa che viaggiava in direzione sud e che non ferma a Grottammare.

Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria, i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco.

Ipotesi suicidio alla vigilia di Natale

La vittima è una ragazza di 28 anni residente in zona. Come scrive Cronache Picene, è stata identificata in breve tempo dai documenti trovati nella borsa che aveva lasciato nei pressi del bar della stazione.

Sono in corso le indagini della polfer per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma l’ipotesi più concreta è che possa trattarsi di un gesto volontario.

Un episodio analogo è avvenuto poco più di due settimane fa sempre nella stazione di Grottammare: il 7 dicembre un 32enne è morto investito da un treno.

Notizia in aggiornamento