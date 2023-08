Pranzo in famiglia con funghi velenosi, tre morti e una persona grave in Australia: indagata l’ex nuora

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sta suscitando scalpore, in Australia, la vicenda delle tre persone morte dopo un pranzo in famiglia a base di funghi. Il sospetto è che la nuora di due delle vittime abbia cucinato appositamente funghi velenosi, ma finora la donna ha negato ogni accusa e in effetti la polizia non ha proceduto con nessun arresto.

Pranzo in famiglia a base di funghi selvatici

La vicenda risale allo scorso 29 luglio, quando una coppia di anziani – genitori dell’ex marito della donna che ha cucinato – e la sorella di uno dei due accompagnata dal marito hanno pranzato insieme.

L’episodio è accaduto nella città di Leongatha, nel sud dell’Australia. Il pranzo era a base di funghi selvatici raccolti dalla donna.

I primi sintomi e il ricovero in ospedale

Come riportato dalla Bbc, secondo la polizia i funghi cucinati erano della specie Amanita falloide, una varietà estremamente velenosa che provoca danni irreversibili al fegato. Se il trattamento non viene effettuato subito, questa varietà di funghi porta quasi sempre al decesso.

Poche ore dopo aver pranzato i quattro commensali hanno cominciato ad accusare i sintomi di una grave gastroenterite. Le prime cure ricevute nell’ospedale locale non hanno dato gli effetti sperati e così gli anziani sono stati trasferiti a Melbourne, a circa due ore di distanza.

Gli ex suoceri della donna, oltre alla sorella di uno dei due, hanno perso la vita. Il marito di quest’ultima è ricoverato in gravissime condizioni ed è in attesa di un trapianto di fegato.

Fonte foto: ANSA Il fungo velenoso lepiota helveola

Sospetti sulla ex nuora di due delle vittime

Stanno bene, invece, la nuora e i due figli, che erano presenti al pranzo ma non hanno consumato i funghi.

Come detto, la donna era sposata con il figlio di una delle coppie presenti al pranzo, e il sospetto è che le pietanze a base di funghi siano state servite volontariamente come forma di “vendetta”. Ma i rapporti cordiali che la donna aveva con gli ex suoceri non portano a questa pista.

“Non riesco veramente a capire cosa sia successo”, ha detto la donna in lacrime ai giornalisti fuori dalla sua abitazione.