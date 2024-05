Polemiche social per il video promo che annuncia il ritorno di Pino Insegno su RaiUno con Reazione a Catena

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Non è ancora iniziato Reazione a Catena, gioco estivo che andrà in onda su RaiUno e che sarà condotto da Pino Insegno. Il doppiatore è però stato protagonista di un video promo per il lancio della trasmissione che ha generato non poche polemiche sui social, messe a tacere dal Direttore Intrattenimento Day Time della rete.

Pino Insegno a Reazione a Catena

È uscito da qualche giorno il video promozionale per la nuova edizione del programma televisivo a premi dell’estate di RaiUno, Reazione a Catena, che sarà condotto dall’attore e doppiatore Pino Insegno.

La trasmissione, che durante l’estate sostituisce L’Eredità, è stato già condotto da Insegno tra il 2010 e il 2013, mentre nelle restanti edizioni è stata presentata da Pupo (2007-2009), Amadeus (2014-2017), Gabriele Corsi (2018) e Marco Liorni (2019-2023).

Il video promo di Reazione a Catena, programma di RaiUno che sarà condotto da Pino Insegno, la cui battuta nello spot ha scatenato molte polemiche sui social

Il video promo della nuova edizione, girato con un taglio evidentemente ironico, ha fatto però storcere il naso a molte persone, a causa di una stoccata lanciata a chi ha sostenuto che il ritorno in Rai del conduttore fosse dovuto esclusivamente alla sua amicizia con la premier Giorgia Meloni.

Le polemiche social dopo il video promo

La storia del ritorno di Pino Insegno in Rai è ormai nota, con le polemiche iniziate per una chiamata legata all’amicizia con la premier e continuate per i pessimi risultati de Il Mercante in Fiera e la presunte imposizioni per condurre il preserale di punta della rete, L’Eredità.

In quest’ottica, il video promo, nel quale Insegno si finge concorrente per poi ammettere di voler fare il conduttore, dato che “l’ho già fatto”, non è stato preso bene da molti utenti sui social, che hanno predetto per il futuro presentatore un flop simile a quello del Mercante in Fiera.

Molti gli utenti che, infastiditi dalla percezione di una conduzione “imposta dall’alto”, hanno poi proposto un boicottaggio della trasmissione. Proprio per questi motivi, si era addirittura parlato di un possibile slittamento della data di inizio della trasmissione, previsto per il 3 giugno.

La conferma del palinsesto di RaiUno

Come riportato anche da Libero, proprio a causa delle polemiche e dei precedenti (scarsi) risultati, la Rai avrebbe pensato di prolungare L’Eredità di Marco Liorni fino a fine giugno, posticipando quindi a luglio l’inizio di Reazione a Catena.

A mettere fine alle voci ci ha però pensato direttamente Angelo Mellone, Direttore Intrattenimento Day Time della Rai, che con un laconico post pubblicato su X ha chiudo il discorso: “Reazione a catena partirà il 3 giugno. Fine della comunicazione”.