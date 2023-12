Marco Liorni condurrà L'Eredità dopo Flavio Insinna: confermata la bocciatura della Rai a Pino Insegno

Alla fine è arrivata la bocciatura definitiva per Pino Insegno, designato per la conduzione della nuova stagione dell”Eredità’, ma rimpiazzato alla guida del format di punta di Rai1 da Marco Liorni, a causa degli scadenti fatti registrare con ‘Il Mercante in Fiera’. Un cambio nell’aria già da settimane proprio per gli scarsi risultati ottenuti con il gioco Tv su Rai2 dall’attore e doppiatore, che, secondo i timori dei vertici Rai, con un altro insuccesso nella nuova avventura avrebbe potuto incidere negativamente sugli ascolti del Tg1 e sulla raccolta pubblicitaria della rete ammiraglia.

Il ballottaggio

Per prendere il posto di Pino Insegno la scelta è ricaduta su un presentatore di lunga data come Liorni che può vantare un grande seguito attualmente alla conduzione di ‘Reazione a Catena’, con un effetto traino da 26% di share per il Tg1.

Il nome del 58enne romano sarebbe rimasto in ballottaggio fino all’ultimo con un altro personaggio tra i più in amati della Rai come Flavio Insinna, anche perché volto storico proprio dell”Eredità’ dal 2018 fino alla passata edizione.

Fonte foto: ANSA

Marco Liorni alla conduzione di ‘Reazione a Catena’

L’avvicendamento

A causa dello share inferiore alle attese fatto segnare da ‘Il Mercante in Fiera’, intorno al 2%, già a novembre la società che produce ‘L’Eredità’ aveva chiarito che Pino Insegno non sarebbe stato il conduttore del programma nel preserale, fascia strategica sia per i dati Auditel sia per la concorrenza con Mediaset.

L’agente del conduttore, Diego Righini, aveva avvertito che il contratto del suo assistito “è blindato e riguarda la conduzione de Il Mercante in Fiera e L’Eredità o un programma similare“.

“Quindi se gli propongono la conduzione di Affari Tuoi va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente” ha aggiunto.

Alla luce dell’arrivo di Marco Liorni all”Eredità’, la soluzione potrebbe essere quella di un avvicendamento tra i due, con Insegno alla guida di ‘Reazione a Catena’ da giugno 2024.

La nuova edizione dell’Eredità

La nuova stagione de ‘L’Eredità’, partirà da martedì 2 gennaio, tutti i giorni, alle 18.45 su Rai 1. Oltre al presentatore, le novità del game show più longevo della televisione italiana, arrivato alla ventiduesima edizione, riguarderanno i nuovi giochi, come ‘Tris’ e ‘100’ secondi, e due nuove “professoresse”, Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

A sfidarsi come sempre 7 concorrenti, dai quali rimarrà il Campione di puntata che tenterà di vincere il montepremi al gioco finale de ‘La Ghigliottina’.