Marco Liorni a L'Eredità con Pino Insegno che andrebbe a Reazione a Catena: l'indiscrezione sui programmi Rai

Continua il grande fermento nella televisione pubblica per quanto riguarda programmi, conduttori ed emorragia di ascolti. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un cambiamento di rotta dietro le quinte di Rai 1 e del popolare programma “L’Eredità“: sebbene la Rai non abbia ancora confermato ufficialmente, fonti vicine rivelano che a partire da gennaio, potrebbe essere il conduttore Marco Liorni ad assumere le redini del programma, mentre Pino Insegno al quel punto potrebbe passare al game show estivo attualmente condotto da Liorni, “Reazione a Catena“.

Liorni preferito a Insegno?

I rumors sarebbero giustificati dai pessimi risultati de “Il mercante in fiera” condotto da Pino Insegno, programma che in qualche modo avrebbe dovuto fungere da test prima di cedere all’attore il programma di punta attualmente condotto da Flavio Insinna.

Dopo i risultati di ascolto di “Il Mercante in Fiera”, che ha ottenuto una media del 2% di share, la casa di produzione Banijay sembrerebbe infatti orientata a cambiare il conduttore del programma, per il quale il nome di Pino Insegno non sembra più così rassicurante.

Fonte foto: ANSA

Il manager di Pino Insegno ha parlato di possibili ingerenze da parte di Lucio Presta per favorire Marco Liorni

Le parole del manager

Il manager di Insegno, Diego Righini, ha voluto puntualizzare alcuni aspetti contrattuali che vincolano il suo assistito e le parti in causa.

“Il contratto di Pino Insegno è blindato e riguarda la conduzione de Il Mercante in Fiera e L’Eredità o un programma similare” ha ricordato il manager. “Quindi se gli propongono la conduzione di Affari Tuoi va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente”.

Assenza di conferme

L’assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Banijay e Rai, secondo Righini, ha creato un clima di incertezza, mentre Insegno avrebbe già iniziato a lavorare sul programma.

“Spero che l’incontro con Mellone ( la figura al vertice del daytime Rai, ndr) sia chiarificatore anche sul versante dell’alternativa che ci offrono. Ripeto: se tolgono a Pino L’Eredità per affidargli Affari Tuoi va benissimo, ma non accetteremo che resti in panchina anche se pagato”.

I dubbi sulle pressioni

La dichiarazione del manager ha messo in evidenza la possibilità che, dietro le quinte, si stiano verificando pressioni significative per “sistemare” Marco Liorni, citando il manager Lucio Presta.

“Abbiamo una fonte ed il vero problema che hanno in Rai è trovare una collocazione per Marco Liorni. Stanno ricevendo pressioni forti da Lucio Presta per permettere a lui di fare L’Eredità , cedendo poi Reazione a Catena. Stanno mascherando questa verità dietro gli attacchi fatti a Pino per il suo legame con il presidente del consiglio. Lucio Presta non vuole far misurare Pino Insegno con Liorni o Amadeus”.