Polemiche alle elezioni regionali in Abruzzo: foto in cabina elettorale e fake news sulle schede precompilate

Polemiche alle regionali in Abruzzo. La giornata delle elezioni ha visto scoppiare alcuni piccoli casi, dalle fake news di schede precompilate smentite da un sindaco a un caso di fotografia in una cabina elettorale che ha comportato l’annullamento del voto.

Le fake news di schede precompilate

Nella mattinata di domenica 10 marzo è circolata una fake news sui social che parlava del ritrovamento di 75 schede elettorali già compilate a Casalbordino, in provincia di Chieti. La fake era presentata tramite uno screenshot falso che ritraeva un giornalista di una tv locale nell’atto di dare la notizia.

Per ore l’immagine è circolata sui social e nei gruppi dell’app di messaggistica WhatsApp, venendo poi segnalata al sindaco del comune, Filippo Marinucci. Il primo cittadino ha subito smentito quanto accaduto.

Fonte foto: ANSA Le liste per le elezioni regionali in Abruzzo

Il sindaco di Casalbordino è poi passato alle azioni legali, sporgendo una denuncia contro ignoti ai carabinieri della compagnia di Ortona, sempre in provincia di Chieti.

La foto in cabina elettorale

Tra le polemiche della giornata di votazioni per le elezioni regionali in Abruzzo anche un tentativo di fotografare una scheda elettorale da parte di un votante all’interno di una cabina.

Nel pomeriggio di domenica 10 marzo a Corfinio, un comune in provincia dell’Aquila, in Valle Peligna, un elettore ha tentato di immortalare la propria decisione, ma si è dimenticato di disattivare flash e suono del proprio cellulare.

Gli scrutatori, vedendo e sentendo quanto accaduto, hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Il voto dell’uomo è stato annullato dato che è severamente proibito creare prove fotografiche del proprio voto, per rendere più difficile il voto di scambio.

Elezioni regionali in Abruzzo, le polemiche sul silenzio elettorale

Anche a livello nazionale ci sono state diverse polemiche per le elezioni regionali in Abruzzo, soprattutto per quanto riguarda la supposta violazione del silenzio elettorale.

Il centrosinistra, alleato con Azione nel cosiddetto campo largo, ha accusato la premier Giorgia Meloni, che ha pubblicato il video del suo discorso alla Nazionale maschile di Rugby dopo la vittoria contro la Scozia nel torneo Sei Nazioni.

Anche il candidato del centrodestra, Marco Marsilio ha accusato Marco Travaglio e Andrea Scanzi di aver violato il silenzio elettorale durante la trasmissione Accordi & Disaccordi.