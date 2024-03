Elezioni Abruzzo, Meloni "viola il silenzio elettorale": festa nello spogliatoio dopo vittoria dell’Italrugby

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella serata prima dell’apertura del seggio elettorale in Abruzzo, Giorgia Meloni è stata allo stadio Olimpico per il match dell’Italrugby contro la Scozia. Subito dopo si è diretta negli spogliatoi per festeggiare la partita vinta. Online le foto e i video del momento di gioia, tra cori e balli. Si tratta di una vittoria storica contro la Scozia. Dai capigruppo di Sinistra italiana il commento: “Sarà certamente un caso, ma la palla ovale è molto pop, qui dove si vota: da L’Aquila a Paganica”. Il commento sui social di Peppe De Cristofaro affonda la frecciatina: “Uno spot a poche ore dall’apertura dei seggi in Abruzzo”.

Meloni “viola il silenzio elettorale”

Alla vigilia dell’apertura dei seggi in Abruzzo per il rinnovo del consiglio regionale, Giorgia Meloni salta, canta e festeggia la vittoria dell’Italrugby negli spogliatoi della squadra.

“Perché poi tanta parte di quello che succede in Italia dipende anche dall’entusiasmo che persone come voi riescono a trasferire a tutti gli altri, quindi aiutate anche il lavoro mio. Grandissimi siete stati”, ha detto.

Il commento della Sinistra

Il senatore Giuseppe De Cristofaro attacca e non nasconde il fastidio per quella che definisce “una parata nazionalista con l’elmetto”. Nel post pubblicato su Facebook scrive che Giorgia Meloni si è approfittata della storica vittoria dell’Italia contro la Scozia nel Sei Nazionali e ha violato il silenzio elettorale.

“Uno spot a poche ore dall’apertura dei seggi in Abruzzo, dove oggi si vota per il rinnovo del consiglio regionale”, ha commentato e aggiunge, nell’ennesima frecciatina, che sport e propaganda vicini somigliano agli anni Trenta del Novecento.

Marsilio e la denuncia a Travaglio

Situazione diversa, ma con lo stesso esito quella durante la trasmissione Accordi & Disaccordi. Il governatore uscente Marco Marsilio (che ha affossato l’entusiasmo della vittoria di Todde in Sardegna con una battuta) ha parlato di “clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale”. I colpevoli sarebbero Marco Travaglio (secondo il quale Giorgia Meloni sarebbe terrorizzata dall’esito delle elezioni) e Andrea Scanzi.

Marsilio ha deciso di denunciare e segnalare ad Agcom, mentre da Fratelli d’Italia arriva la nota: “Calunnie, agiremo in ogni sede”.