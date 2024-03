Alessandra Todde in Abruzzo per le elezioni Regionali post effetto Sardegna: battuta di Marsilio sulla moglie

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alessandra Todde si presenterà in Abruzzo per chiudere la campagna elettorale prima delle elezioni regionali. La data scelta è quella dell’8 marzo, un giorno simbolico per la prima presidente della Regione Sardegna. Il programma viene confermato durante lo show Rai In mezz’ora, ma già alcuni giorni fa il governatore uscente in Abruzzo, Marco Marsilio, aveva risposto alla domanda se temeva l’effetto Todde. “L’unica donna sarda che temo è mia moglie”, aveva commentato.

Todde in Abruzzo

Dopo la vittoria in Sardegna, Alessandra Todde vola in Abruzzo per sostenere il candidato della coalizione del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Luciano D’Amico si troverà contro il governatore uscente, Marco Marsilio, esponente di Fratelli d’Italia.

La conferma della presenza di Todde arriva attraverso un’intervista per il programma Rai In mezz’ora. Alla fine della chiacchierata, la presidente della Sardegna annuncia che andrà in Abruzzo l’8 marzo per la chiusura della campagna elettorale.

Fonte foto: ANSA Da sinistra Giuseppe Conte, Alessandra Todde e Elly Schlein

8 marzo: una data simbolica

Alessandra Todde è la prima donna a governare la Sardegna. La sua elezione, compresa la vicinanza a partiti che hanno fatto del tema dell’inclusione sociale parte del proprio programma elettorale, la rendono ben vista dai movimenti dal basso, come i femminismi italiani.

Per questo la scelta dell’8 marzo viene definita una “data simbolo”. Infatti l’8 marzo cade una ricorrenza importante, quella che erroneamente Todde chiama “la Festa della donna”, ovvero la Giornata internazionale dei diritti delle donne.

La battuta di Marsilio

In tutta risposta, ma anticipando la conferma del viaggio di Alessandra Todde, il governatore uscente della Regione Abruzzo aveva risposto con una battuta ai giornalisti. Questi gli stavano chiedendo se temeva l’effetto Todde anche alle elezioni Regionali nella sua Abruzzo.

In tutta risposta, Marco Marsilio ha detto che “l’unica sarda che temo ce l’ho in casa ed è mia moglie”. Marsilio, lo scorso 29 febbraio a Roma, spiegava ai microfoni che erano ben consapevoli che dopo la Sardegna l’attenzione si sarebbe spostata verso l’Abruzzo, ma non temono il cosiddetto effetto Todde, né la crisi che sembrava aver scosso il centrodestra all’alba della sconfitta (seppure lieve) in Sardegna.