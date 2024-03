Marco Marsilio candidato alle elezioni Regionali in Abruzzo con FdI: i retroscena su Arianna e Giorgia Meloni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Per le prossime elezioni regionali in Abruzzo, il centrodestra ha confermato il presidente uscente Marco Marsilio, candidato di FdI e persona molto vicina ad Arianna e Giorgia Meloni. Marsilio, che nel 2019 ha ottenuto il 48% dei voti, in un’intervista ha affrontato diversi argomenti: dai finanziamenti per la ferrovia Roma-Pescara alle accuse di non essere un “vero abruzzese”, passando ovviamente per l’amicizia di lunga data con le sorelle Meloni.

Marco Marsilio di nuovo candidato FdI in Abruzzo

L’asso nella manica per la campagna delle elezioni regionali in Abruzzo è stato già servito dal Governo: le risorse assicurate per la realizzazione della ferrovia Roma-Pescara, un biglietto da visita di tutto rispetto per il presidente uscente.

“Per un anno i miei avversari mi hanno accusato a torto di essermi fatto sottrarre i fondi del Pnrr” ha detto Marsilio. “Ora protestano perché un governo amico ha ridato all’Abruzzo i soldi che il governo Conte gli aveva fatto perdere”.

Marco Marsilio e Giorgia Meloni nel 2019: il Governatore fu eletto in Abruzzo con il 48% dei voti

A sfidarlo, per il centrosinistra, ci sarà il professor Luciano D’Amico, che ha detto di considerare “mortificante” legare le sorti dell’Abruzzo alle amicizie personali. “Se si vuol ricordare che sono amico di Meloni, questo lo rivendico a voce alta, e penso che gli abruzzesi siano contenti di avere un presidente che entra a Palazzo Chigi e ne esce con un miliardo e cento milioni non in tasca sua, ma per la Regione” ha replicato.

L’amicizia fra Marco Marsilio, Arianna e Giorgia Meloni

Marsilio ha condiviso nell’intervista a Repubblica diversi dettagli sull’amicizia con il Presidente del Consiglio, un rapporto nato ormai tanti anni fa. “Ero un dirigente nella sezione del Movimento sociale di Garbatella dove Giorgia si iscrisse. Non è cambiata, è una che se deve andare a un appuntamento alle 7 di mattina, esce di casa alle 5” ha raccontato.

Un rapporto cementato su tanti intrecci di vita personale, come quando Giorgia Meloni lavorò come assistente della madre del candidato di FdI. “È vero, successe quando mamma si ammalò, Giorgia all’epoca faceva mille mestieri. Ma se ha voglia di parlarne lo farà lei, non io” ha aggiunto.

Il Governatore uscente ha raccontato anche del rapporto con Arianna Meloni, che “avrebbe potuto essere al posto di Giorgia ma era timida. Quando le davamo un megafono in mano diventava rossa. Giorgia andava avanti anche se le strappavano il microfono di mano”.

Candidato alle elezioni regionali in Abruzzo, da romano

Marco Marsilio ha risposto anche alle “accuse” di essere romano. “Questa storia ha assunto anche dei tratti razzistelli” ha replicato. “Sono nato a mezz’ora da Carsoli, la mia famiglia è abruzzese dal 1700, però non sono degno di governare l’Abruzzo. Detto poi dai campioni della tolleranza e del mondo senza confini”.

“Ho speso tutti i miei risparmi e acceso un mutuo che pagherò fino a 75 anni per comprare la casa dei miei sogni a Chieti” ha aggiunto. “Se quando sono all’Aquila e ho finito di lavorare, a notte fonda, sento l’esigenza di andare a dare un bacio a mia figlia e mia moglie, non penso che possa essermi contestato”.