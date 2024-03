Seggi aperti in Abruzzo per le elezioni Regionali: come si vota, candidati e il fattore imprevedibilità

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Seggi aperti in Abruzzo per le elezioni Regionali. Regna l’incertezza su chi la spunterà. Uno scenario fino a qualche mese fa impensabile, con il centrodestra dato per favoritissimo. Invece i risultati del voto recente in Sardegna e il fatto che il cosiddetto ‘campo largo’ si presenta compatto alla chiamata alle urne (il centrosinistra è riuscito ad assemblare tutti i pezzi, da Renzi a Fratoianni) ha fatto emergere un quadro di imprevedibilità. Secondo gli ultimi sondaggi disponibili, si andrà probabilmente a delineare una lotta equilibratissima.

Orario voto delle elezioni in Abruzzo

Per le elezioni Regionali 2024 in Abruzzo si vota domenica 10 marzo. I seggi sono aperti dalle ore 7 alle ore 23 quando Rete8, una tv locale, trasmetterà gli exit poll di Antonio Noto.

Chi sono i candidati in Abruzzo e come è andata nelle scorse elezioni

A contendersi le elezioni del 10 marzo 2024 sono Luciano D’amico, sostenuto dal cosiddetto ‘campo largo’, e il governatore uscente Marco Marsilio, sostenuto della forze di centrodestra:

Luciano D’Amico ( Pd, AVS, M5S, Italia Viva, Azione, Psi );

); Marco Marsilio (FdI, Forza Italia, Noi Moderati, Lega, Udc).

Nel 2019, le elezioni furono vinte nettamente da Marco Marsilio che trionfò con il 48 per cento delle preferenze. Secondo, con il 31,3 per cento, Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra.

Il partito più votato nel 2019 fu la Lega, con il 27,5 per cento dei voti (nel centrodestra Forza Italia ottenne il 9,1 per cento, Fratelli d’Italia il 6,5 per cento).

Il secondo partito più votato fu il Movimento 5 Stelle, che ottenne il 19,7 per cento. Al terzo posto il Pd, con l’11,1 per cento.

I documenti e i requisiti indispensabili per votare

Alle elezioni Regionali possono esprimere il voto tutti gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza. Naturalmente chi decide di recarsi alle urne deve aver già raggiunto la maggiore età. In particolare bisogna dimostrare di aver compiuto 18 anni entro il primo giorno delle elezioni.

Per gli elettori è necessario arrivare al seggio con il documento di riconoscimento valido e con la tessera elettorale, su cui è scritto l’indirizzo e il numero del proprio seggio.

Laddove siano stati esauriti gli spazi della tessera, sia stata rubata o smarrita, oppure non ci sia stata la sua ricezione si può domandare il duplicato della tessera medesima, previa compilazione di un modulo di richiesta.

Tutti gli uffici comunali, in occasione delle elezioni, garantiranno aperture straordinarie mentre, presso i seggi, non è prevista la presenza di addetti comunali autorizzati al rilascio di tessere elettorali o di altri documenti personali.

Come si vota alle Regionali in Abruzzo

L’elettore avrà una scheda e troverà nei rettangoli il nome e il cognome della persona candidata alla carica di presidente.

Nella parte a sinistra saranno invece presenti i simboli delle liste che sostengono il candidato alla carica di governatore.

Elezioni Abruzzo 2024: turno unico e nessun ballottaggio

L’elettore può decidere di esprimere una o due preferenze per i candidati a consigliere della lista scelta. Per farlo deve scrivere il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia.

Se esprime due preferenze, va salvaguardata la ‘quota rosa‘, vale a dire che i candidati votati devono essere di genere diverso (per una donna e per un uomo, o viceversa, comunque della medesima lista). Se non viene rispettata tale regola, la seconda preferenza viene giudicata nulla e resta valida solo la prima.

Non è permesso il voto disgiunto: sarà considerata nulla, la scheda con il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate.

Dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 23, si procede subito con lo spoglio. Per la tornata delle elezioni Regionali non è previsto alcun ballottaggio. Dunque c’è un solo turno, chi ottiene più voti vince.

È così eletto presidente di Regione il candidato governatore che ottiene più voti. Il candidato presidente secondo classificato viene eletto immediatamente in Consiglio regionale.