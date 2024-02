Elezioni Regionali 2024 dal voto disgiunto al ballottaggio: come si vota e con quali documenti, guida completa

Le elezioni Regionali 2024 svolgono un ruolo cruciale in Italia e sono destinate a influire anche sul peso politico dei partiti a livello nazionale. Gli italiani chiamati al voto possono eleggere i governatori e il consiglio regionale. Vediamo in questa guida chi può votare, come si esprime la preferenza e come si decidono i vincitori delle elezioni 2024: cittadini chiamati al voto in Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Umbria.

Chi può votare alle elezioni Regionali 2024

Alle elezioni Regionali possono votare gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il primo giorno delle elezioni.

Per gli elettori è necessario presentarsi al seggio elettorale muniti di documento di riconoscimento valido e di tessera elettorale, su cui è indicato l’indirizzo e il numero del proprio seggio.

Fonte foto: Regione Sardegna Il fac simile della scheda per le elezioni Regionali in Sardegna 2024

Cosa fare in caso di smarrimento della tessera elettorale

In caso di esaurimento degli spazi, furto o smarrimento della tessera o mancata ricezione della stessa è possibile chiederne il duplicato, dopo aver compilato un modulo di richiesta.

Tutti gli uffici comunali, in occasione delle elezioni, effettueranno aperture straordinarie mentre, presso i seggi, non è prevista la presenza di addetti comunali autorizzati al rilascio di tessere elettorali o di altri documenti personali.

Come si vota

L’elettore avrà una scheda e troverà nei rettangoli il nome e il cognome della persona candidata alla carica di presidente.

Nella parte a sinistra saranno invece presenti i simboli delle liste che sostengono il candidato alla carica di governatore.

Gli elettori potranno, a scelta:

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione (ciò non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate);

(ciò non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate); votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare a favore solo di una lista (in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato).

Nelle liste plurinominali è prevista l’alternanza di genere, con la possibilità di esprimere fino a due preferenze, scegliendo tra un candidato e una candidata che appartengano alla stessa lista e scrivendo i loro cognomi sulla scheda elettorale. Se si indicano due uomini o due donne, la seconda preferenza verrà annullata.

Niente ballottaggio

È eletto presidente di Regione il candidato governatore che ottiene più voti, senza ballottaggio (come invece per i sindaci, che per essere eletti al primo turno devono ottenere il 50% dei voti).

Il candidato presidente secondo classificato viene eletto immediatamente in Consiglio regionale.