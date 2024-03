Alice è la più giovane alle elezioni in Abruzzo: il primo voto nel giorno del 18esimo compleanno

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Aperte le urne per le elezioni regionali in Abruzzo, si voterà fino alle ore 23:00 di domenica 10 marzo e gli occhi dei media e della politica sono incentrati sull’affluenza, che si fermò al 53% nelle scorse elezioni del 2019. Fa dunque ben sperare l’impegno della più giovane elettrice alle urne, Alice, il cui primo voto è coinciso con il compleanno dei 18 anni.

La più giovane alle elezioni in Abruzzo

“Il voto è un diritto di libertà e responsabilità, perciò invito i miei coetanei e tutti gli elettori a partecipare a questa giornata importante per l’Abruzzo e il nostro Paese”.

Sono le parole di Alice, riportate dalla locale Onda Tv, l’elettrice più giovane alle elezioni Regionali in Abruzzo.

Fonte foto: ANSA Urne aperte dalle 7 alle 23 in 305 comuni

La prima esperienza alle urne, per la ragazza originaria della città di Sulmona, coincide infatti con uno dei compleanni più importanti, quello che segna il passaggio alla maggiore età.

“Penso che questo è il primo impegno civico per me. Le elezioni che si terranno oggi mi chiamano a votare per eleggere le persone che andranno a governare la nostra regione per i prossimi 5 anni” ha affermato consapevole la giovane cittadina.

E tra le più giovani alle urne sembra esserci anche un’altra Alice, intercettata dai microfoni di Ansa, per lei i 18 anni sono arrivati il 25 febbraio.

E con la sua omonima, la neomaggiorenne condivide lo stesso senso di responsabilità: “Mentre votavo le parole che mi risuonavano in testa erano di gratitudine verso tutte le persone che hanno lottato negli anni perché ognuno di noi, cittadini italiani, potesse avere questo diritto”.

Gratitudine ancor più grande è sorta in Alice in quanto donna: “Il mio pensiero più grande era rivolto a tutte le donne che hanno permesso che anch’io oggi potessi partecipare alle elezioni e questo, anche se solo per un secondo, mi ha fatto sentire donna per la prima volta”.

Chissà se anche Alice è stata ispirata al film C’è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, che racconta proprio della prima volta delle donne al voto in Italia.

Cresce l’affluenza alle urne in Abruzzo

La presenza di due giovanissime lascia ben sperare per una maggiore influenza alle urne che, stando ai primi dati, sembra essere in crescita.

Ansa segnala un aumento di oltre il 2% rispetto alle elezioni del 2019. La scorsa volta, alle ore 12:00, l’affluenza era di 13,33%; oggi ha raggiunto il 15,80% sulla base di 1.415 sezioni sulle complessive 1.634.

Si vota, dalle 7 alle 23, in 305 comuni. Per un totale di votanti di 1.208.276 cittadini, di cui 592.041 uomini e 616.235 donne, su una popolazione censita di 1.275.950 abitanti.