Le linee guida del Decreto Salva Casa di Salvini: tutte le semplificazioni per la sanatoria nelle FAQ

Il Ministero delle Infrastrutture de dei Trasporti ha pubblicato le linee guida del Decreto Salva Casa, nell’ottica di rendere più chiare le opportunità di regolarizzazione degli immobili. Fra le novità, il silenzio-assenso che consente l’approvazione automatica oltre un certo limite di tempo e varie semplificazioni ed agevolazioni, con maggiori opportunità per accedere alla sanatoria.

Decreto Salva Casa, pubblicate le linee guida

Nelle linee guida relative al Decreto Salva Casa sono stati evidenziati gli interventi per ridurre i vincoli burocratici, introdurre il silenzio-assenso, aggiornare le procedure di sanatoria e rivedere il sistema sanzionatorio.

Dopo una recente riunione, sono state pubblicate delle FAQ (una lista delle domande frequenti) con il dettagli delle novità che mirano a semplificare la regolarizzazione edilizia, rendendo più agevole la compravendita degli immobili e incentivando un mercato immobiliare più dinamico.

Fonte foto: ANSA

Il Ministro Matteo Salvini

Le novità dal Ministero di Salvini

Tra le principali novità introdotte, spicca il silenzio–assenso per le pratiche edilizie. In buona sostanza, se il Comune non risponde entro 45 giorni, la richiesta è considerata automaticamente accettata.

Questa misura, unita all’istituzione di sportelli unici comunali, ha l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e offrire maggiore certezza ai proprietari di immobili.

Un altro intervento rilevante riguarda la semplificazione della verifica dei titoli edilizi precedenti. Prima, per avviare una pratica, era necessario ricostruire l’intera storia urbanistica dell’immobile. Ora, invece, basterà dimostrare la conformità edilizia partendo dall’ultima modifica, purché i titoli precedenti siano già stati approvati dal Comune.

Decreto Salva Casa e immobili vincolati

Il nuovo decreto facilita la sanatoria per interventi edilizi su immobili vincolati paesaggisticamente, anche per modifiche che aumentano volume o superficie.

Per ottenerla, è necessario un sub-procedimento di compatibilità paesaggistica con il coinvolgimento della Regione e della Soprintendenza; in caso di mancata risposta entro i tempi, la domanda viene automaticamente approvata.

Viene inoltre semplificata la regolarizzazione delle varianti ante 1977, che ora possono essere sanate se autorizzate da un titolo edilizio precedente a quella data, senza verifiche da parte degli uffici comunali.

Infine, il decreto consente di avviare procedimenti edilizi a “finalità multipla“, come la conversione di un magazzino in abitazione, con un’unica richiesta, riducendo così i tempi burocratici.

Come cambiano le sanzioni: le linee guida

Il Decreto Salva Casa introduce un nuovo sistema sanzionatorio per la regolarizzazione delle difformità edilizie, con multe che variano in base al tipo di irregolarità e all’aumento del valore dell’immobile.

Le sanzioni per “doppia conformità attenuata” vanno da 1.032 a 10.238 euro, mentre per la conformità “tradizionale” tra 516 e 5.164 euro.

Se l’intervento non aumenta il valore dell’immobile, il Comune applica la sanzione minima senza coinvolgere l’Agenzia delle Entrate.