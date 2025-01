Concorso docenti scuola secondaria, prove scritte dal 25 al 27 febbraio 2025: quanti posti per ogni regione

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le informazioni relative al concorso per docenti della scuola secondaria. Le prove scritte si terranno in doppi turni da martedì 25 a giovedì 27 febbraio. I candidati sono 202.238, quanti sono i posti per ogni regione.

Il calendario della prova scritta per scuola secondaria di primo e di secondo grado

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso una nota, ha comunicato anche le date della prova scritta per scuola secondaria di primo e secondo grado (il bando del concorso).

I partecipanti saranno divisi in tre giornate, ognuna delle quali avrà due turni.

martedì 25 febbraio 2025

mercoledì 26 febbraio 2025

giovedì 27 febbraio 2025

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8 per il turno mattutino e dalle ore 13:30 per il turno pomeridiano.

Date ed elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, sono comunicati agli interessati dagli UU.SS.RR presso i quali si svolgono le prove, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse.

La comunicazione arriva tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici Scolastici Regionali: il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all’area Graduatorie della Piattaforma Concorsi e Procedure selettive.

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Quanto dura la prova scritta

La prova scritta ha una durata di 100 minuti.

Quali documenti servono per la prova scritta

I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi con:

documento di riconoscimento in corso di validità

di riconoscimento in corso di validità codice fiscale

I posti in palio regione per regione (scuola secondaria di primo e secondo grado)

Abruzzo

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 5 1 A005 Design del tessuto e della moda 1 0 A007 Discipline audiovisive 1 0 A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 2 0 A011 Discipline letterarie e latino 4 1 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 10 3 A014 Discip. Plast. Scul. Scenoplast. 1 0 A015 Discipline sanitarie 3 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 4 1 A018 Filosofia e scienze umane 2 0 A020 Fisica 5 1 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 9 2 A026 Matematica 10 3 A027 Matematica e Fisica 15 4 A028 Matematica e Scienze 4 1 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 1 0 A034 Scienze e tecnologie chimiche 1 0 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 5 1 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 1 0 A041 Scienze e tecnologie informatiche 6 1 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 2 0 A047 Scienze matematiche applicate 6 1 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 8 2 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 5 1 A050 Scienze nat, chim e biolog 14 4 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 10 3 A060 Tecnologia Sc. I gr 9 2 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 3 0 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 3 0 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 12 3 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 4 1 AM2C (ex AC25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) 2 0 AI56 Percussioni 4 1 AJ56 Pianoforte 8 2 AK56 Saxofono 2 0 AM56 Violino 1 0 AN56 Violoncello 3 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 3 0 B014 Lab scienze e tecnol costruzioni 1 0 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 6 1 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 1 0 B022 Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime 1 0 B026 Laboratorio di tecnologie del legno 1 0 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 1 0 ADMM Sostegno I grado 4 1 ADSS Sostegno II grado 4 1

Basilicata

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 1 0 A011 Discipline letterarie e latino 4 1 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 6 1 A018 Filosofia e scienze umane 3 0 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 8 2 A026 Matematica 7 2 A027 Matematica e Fisica 16 4 A028 Matematica e Scienze 2 0 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 1 0 A034 Scienze e tecnologie chimiche 3 0 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 4 1 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 12 3 A041 Scienze e tecnologie informatiche 6 1 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 6 1 A43 Scienze e tecnologie nautiche 2 0 A047 Scienze matematiche applicate 1 0 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 3 0 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 8 2 A050 Scienze nat, chim e biolog 8 2 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 4 1 A059 Tecn accomp danza prat music danza 1 0 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 2 0 AB55 Chitarra 1 0 AB56 Chitarra 4 1 AF55 Fisarmonica 1 0 AI55 Percussioni 1 0 AI56 Percussioni 2 0 AK55 Sassofono 2 0 AK56 Saxofono 1 0 AM56 Violino 1 0 AN55 Violoncello 1 0 B003 Laboratori di Fisica 1 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 2 0 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 2 0 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 6 1 B018 Lab Sc e Tecnol Tess Abbigl Moda 2 0 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 1 0 ADMM Sostegno I grado 1 0 ADSS Sostegno II grado 4 1

Calabria

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 8 2 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 5 1 A011 Discipline letterarie e latino 12 3 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 24 7 A015 Discipline sanitarie 1 0 A016 Diseg artist modellaz odontotec 3 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 4 1 A018 Filosofia e storia 4 1 A020 Fisica 20 6 A021 Geografia 2 0 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 21 6 A026 Matematica 16 4 A027 Matematica e Fisica 13 3 A028 Matematica e Scienze 33 9 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 11 3 A034 Scienze e tecnologie chimiche 5 1 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 1 0 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 2 0 A041 Scienze e tecnologie informatiche 24 7 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 3 0 A043 Scienze e tecnologie nautiche 2 0 A044 Tecnol tessili, abbigl e moda 1 0 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 21 6 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 7 2 A050 Scienze nat, chim e biolog 22 6 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 8 2 A060 Tecnologia Sc. I gr 7 2 A061 Tecnol e tecn comunicaz multimedia 1 0 A062 Tecnol e tecniche per la grafica 1 0 A064 Teoria, analisi e composizione 1 0 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 1 0 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 19 5 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 22 6 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 15 4 AB56 Chitarra 1 0 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 3 0 AM2C (ex AC25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) 3 0 AG56 Flauto 2 0 AI56 Percussioni 1 0 AJ56 Pianoforte 2 0 AM55 Violino 1 0 AO55 Canto 1 0 AW55 Flauto traverso 1 0 B003 Laboratori di fisica 3 0 B006 Laboratorio di odontotecnica 3 0 B007 Laboratorio di ottica 2 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 1 0 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 6 1 B015 Lab e tecnol elettr elettronic 1 0 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 1 0 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 6 1 B018 Lab sc e tecnol tess abbigl moda 3 0 B019 Lab servizi ricettività alberghier 1 0 B020 Lab serv enogastron, sett cucina 1 0 B022 Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime 3 0 B023 Lab servizi socio-sanitari 3 0 ADMM Sostegno I grado 4 1 ADSS Sostegno II grado 3 0

Campania

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 8 2 A003 Design della ceramica 1 0 A005 Design del tessuto e della moda 4 1 A007 Discipline audiovisive 3 0 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 2 0 A011 Discipline letterarie e latino 21 6 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 56 16 A014 Discip. Plast. Scul. Scenoplast. 1 0 A016 Diseg artist modellaz odontotec 1 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 3 0 A019 Filosofia e storia 3 0 A020 Fisica 8 2 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 105 31 A026 Matematica 41 12 A027 Matematica e Fisica 73 21 A028 Matematica e Scienze 27 8 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 5 1 A031 Scienze degli alimenti 9 2 A033 Scienze e tecnoogie aeronautiche 1 0 A034 Scienze e tecnologie chimiche 4 1 A035 Scienze e tecnol calzatura e moda 1 0 A038 Tecnol costr aeronautiche 1 0 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 8 2 A041 Scienze e tecnologie informatiche 57 12 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 12 3 A044 Tecnol tessili, abbigl e moda 3 0 A046 Scienze giuridico-economiche 2 0 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 4 1 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 9 2 A050 Scienze nat, chim e biolog 21 6 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 4 1 A054 Storia dell’arte 3 0 A060 Tecnologia Sc. I gr 4 1 A061 Tecnol e tecn comunicaz multimedia 5 1 A062 tecnol e tecniche per la grafica 1 0 A065 Teoria e tecnica comunicazione 1 0 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 10 3 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 12 3 AM2C (ex AC25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) 3 0 AG56 Flauto 2 0 AS2I (Ex AI24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Cinese) 1 0 AK55 Sassofono 3 0 B003 Laboratori di Fisica 2 0 B004 Laboratori di liuteria 1 0 B010 Lab scienze e tecnol costr aeron 1 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 5 1 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 10 3 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 5 1 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 10 3 BB02 Conv lingua straniera (inglese) 2 0 BI02 Conv lingua straniera (cinese) 1 0 ADMM Sostegno I grado 1 0

Emilia-Romagna

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 4 1 A003 Design della ceramica 1 0 A007 Discipline audiovisive 1 0 A008 Discip geom, arch, arred, scenotec 2 0 A009 Discip grafiche, pittoriche, scenog 1 0 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 3 0 A011 Discipline letterarie e latino 12 3 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 3 0 A018 Filosofia e scienze umane 6 1 A020 Fisica 9 2 A021 Geografia 5 1 A026 Matematica 41 12 A027 Matematica e Fisica 34 10 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 8 2 A031 Scienze degli alimenti 3 0 A033 Scienze e tecnologie aeronautiche 4 1 A034 Scienze e tecnologie chimiche 9 2 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 41 12 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 52 15 A041 Scienze e tecnologie informatiche 25 7 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 14 4 A043 Scienze e tecnologie nautiche 1 0 A045 Sciene economico-aziendali 16 4 A046 Scienze giuridico-economiche 8 2 A047 Scienze matematiche applicate 14 4 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 57 17 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 8 2 A050 Scienze nat, chim e biolog 11 3 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 17 5 A060 Tecnologia Sc. I gr 10 3 A062 Tecnol e tecniche per la grafica 1 0 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 4 1 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 4 1 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 21 6 AB56 Chitarra 1 0 AM2C (ex AC25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) 10 3 AS2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Tedesco) 1 0 AM2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Tedesco) 1 0 AG56 Flauto 2 0 AI56 Percussioni 1 0 AJ55 Pianoforte 1 0 B003 Laboratori di Fisica 2 0 B006 Laboratorio di odontotecnica 2 0 B007 Laboratorio di ottica 1 0 B008 Lab produz industr artig ceramica 2 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 6 1 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 1 0 B014 Lab scienze e tecnol costruzioni 1 0 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 25 7 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 11 3 B017 Lab scienze e tecnol meccaniche 65 19 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 3 0 B020 Lab serv enogastron, sett cucina 6 1 B021 Lab serv enogastron, sett sala vend 9 2 B022 Lab tecnol e tecn comunicaz multime 11 3 B023 Lab servizi socio-sanitari 2 0 ADMM Sostegno I grado 18 5 ADSS Sostegno II grado 16 4

Friuli-Venezia Giulia

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% A005 Design del tessuto e della moda 2 0 A008 Discip geom, arch, arred, scenotec 2 0 A009 Discip grafiche, pittoriche, scenog 2 0 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 3 0 A011 Discipline letterarie e latino 4 1 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 9 2 A015 Discipline sanitarie 1 0 A016 Diseg artist modellaz odontotec 1 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 5 1 A018 Filosofia e scienze umane 2 1 A019 Filosofia e storia 2 0 A020 Fisica 2 0 A021 Geografia 1 0 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 24 7 A023 Italiano per alloglotti 2 0 A026 Matematica 10 3 A027 Matematica e Fisica 4 1 A028 Matematica e Scienze 12 3 A032 Scienze geologia mineralogia 3 0 A033 Scienze e tecnologie aeronautiche 1 0 A034 Scienze e tecnologie chimiche 4 1 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 6 1 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 17 5 A041 Scienze e tecnologie informatiche 17 5 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 8 2 A044 Tecnol tessili, abbigl e moda 1 0 A045 Sciene economico-aziendali 4 1 A046 Scienze giuridico-economiche 9 2 A047 Scienze matematiche applicate 5 1 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 8 2 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 2 0 A050 Scienze nat, chim e biolog 17 5 A058 Tecnica della danza contemporanea 1 0 A060 Tecnologia Sc. I gr 1 0 AM70 (ex A070) Italiano negli istituti di istruzione nell’istruzione secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia 1 0 AM71 (ex A071) Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I grado con

lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia 7 2 A074 Disc Lett e Latino ling Slovena 3 0 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 4 1 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 11 3 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 2 0 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 4 1 AS2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Tedesco) 1 0 AM2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Tedesco) 1 0 B003 Laboratori di Fisica 2 0 B009 Lab scienze e tecnol aeronautiche 1 0 B010 Lab scienze e tecnol costr aeron 1 0 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 2 0 B014 Lab scienze e tecnol costruzioni 2 0 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 11 3 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 7 2 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 1 0 B021 Lab serv enogastron, sett sala vend 1 0 B022 Lab tecnol e tecn comunicaz multime 2 0 B023 Lab servizi socio-sanitari 1 0 ADMM Sostegno I grado 3 0 ADSS Sostegno II grado 8 2

Lazio

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 8 2 A002 Design met oref piet dure gemme 2 0 A005 Design del tessuto e della moda 2 0 A007 Discipline audiovisive 1 0 A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 6 1 A009 Discip grafiche, pittoriche, scenog 4 1 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 1 0 A011 Discipline letterarie e latino 13 3 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 84 25 A013 Discipline letterarie, latino e greco 8 0 A014 Discip. Plast. Scul. Scenoplast. 2 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 5 1 A018 Filosofia e scienze umane 13 3 A019 Filosofia e storia 3 0 A020 Fisica 35 10 A021 Geografia 2 0 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 84 25 A026 Matematica 56 16 A027 Matematica e Fisica 103 30 A028 Matematica e Scienze 19 5 A031 Scienze degli alimenti 4 1 A034 Scienze e tecnologie chimiche 16 4 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 29 8 A038 Tecnol costr aeronautiche 3 0 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 60 18 A041 Scienze e tecnologie informatiche 48 14 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 9 2 A044 Tecnol tessili, abbigl e moda 1 0 A047 Scienze matematiche applicate 13 3 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 73 21 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 7 2 A050 Scienze nat, chim e biolog 91 27 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 7 2 A054 Storia dell’arte 3 0 A060 Tecnologia Sc. I gr 15 4 A061 Tecnol e tecn comunicaz multimedia 6 1 A062 Tecnol e tecniche per la grafica 5 1 A064 Teoria, analisi e composizione 2 0 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 2 0 AA56 Strum Mus Ss di I grado (ARPA) 1 0 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 17 5 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 15 4 AB55 Chitarra 1 0 AG56 Flauto 2 0 AI56 Percussioni 1 0 AJ56 Pianoforte 2 0 AK56 Saxofono 1 0 AN56 Violoncello 1 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 2 0 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 2 0 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 8 2 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 13 3 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 2 0 B020 Lab serv enogastron, sett cucina 1 0 BA02 Conv lingua straniera (francese) 4 1 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 1 0 BD02 Conv lingua straniera (tedesco) 1 0 ADMM Sostegno I grado 37 11 ADSS Sostegno II grado 12 3

Liguria

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 1 0 A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 4 1 A009 Discip grafiche, pittoriche, scenog 2 0 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 2 0 A011 Discipline letterarie e latino 8 2 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 13 3 A016 Diseg artist modellaz odontotec 2 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 2 0 A018 Filosofia e scienze umane 7 2 A019 Filosofia e storia 3 0 A020 Fisica 4 1 A021 Geografia 1 0 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 25 7 A023 Italiano per alloglotti 2 0 A026 Matematica 10 3 A027 Matematica e Fisica 28 8 A028 Matematica e Scienze 5 1 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 3 0 A031 Scienze degli alimenti 2 0 A032 Scienze geologia mineralogia 1 0 A033 Scienze e tecnologie aeronautiche 1 0 A034 Scienze e tecnologie chimiche 7 2 A036 Scienze e tecnol logistica 1 0 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 5 1 A039 Tecnol costr navali 2 0 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 31 9 A041 Scienze e tecnologie informatiche 9 2 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 9 2 A043 Scienze e tecnologie nautiche 1 0 A044 Tecnol tessili, abbigl e moda 1 0 A045 Sciene economico-aziendali 2 0 A046 Scienze giuridico-economiche 10 3 A047 Scienze matematiche applicate 1 0 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 13 3 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 3 0 A052 Scienze, tecnol e tecn prdo animali 2 0 A054 Storia dell’arte 3 0 A060 Tecnologia Sc. I gr 1 0 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 2 0 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 3 0 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 22 6 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 5 1 AB55 Chitarra 1 0 AB56 Chitarra 1 0 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 1 0 AG56 Flauto 3 0 AS2I (Ex AI24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Cinese) 1 0 AI56 Percussioni 2 0 AJ56 Pianoforte 1 0 AL56 Tromba 1 0 AN56 Violoncello 1 0 AO55 Canto 1 0 AQ55 Organo 1 0 AU55 Clavicembalo 1 0 B005 Laboratori di logistica 1 0 B006 Laboratorio di odontotecnica 2 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 12 3 B014 Lab scienze e tecnol costruzioni 2 0 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 14 4 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 5 1 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 26 7 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 1 0 B019 Lab servizi ricettività alberghier 1 0 B020 Lab serv enogastron, sett cucina 5 1 B021 Lab serv enogastron, sett sala vend 3 0 B022 Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime 1 0 B023 Lab servizi socio-sanitari 1 0 B025 Lab Scienze e Tecnolcostr Navali 1 0 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 8 2 BC02 Conv lingua straniera (spagnolo) 3 0 ADMM Sostegno I grado 25 7

Lombardia

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 8 2 A005 Design del tessuto e della moda 3 0 A007 Discipline audiovisive 3 0 A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 26 7 A009 Discip grafiche, pittoriche, scenog 14 4 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 19 5 A011 Discipline letterarie e latino 30 9 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 97 29 A014 Discip. Plast. Scul. Scenoplast. 4 1 A015 Discipline sanitarie 5 1 A016 Diseg artist modellaz odontotec 2 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 17 5 A018 Filosofia e scienze umane 47 14 A019 Filosofia e storia 13 3 A021 Geografia 18 5 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 95 28 A023 Italiano per alloglotti 5 1 A026 Matematica 140 42 A027 Matematica e Fisica 60 18 A028 Matematica e Scienze 37 11 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 45 13 A031 Scienze degli alimenti 1 0 A033 Scienze e tecnologie aeronautiche 2 0 A034 Scienze e tecnologie chimiche 21 6 A035 Scienze e tecnol calzatura e moda 2 0 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 58 17 A038 Tecnol costr aeronautiche 3 0 A039 Tecnol costr navali 1 0 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 112 33 A041 Scienze e tecnologie informatiche 246 70 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 74 22 A044 Tecnol tessili, abbigl e moda 1 0 A045 Sciene economico-aziendali 20 6 A046 Scienze giuridico-economiche 8 2 A047 Scienze matematiche applicate 9 2 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 58 17 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 77 23 A050 Scienze nat, chim e biolog 68 20 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 22 6 A052 Scienze, tecnol e tecn prdo animali 3 0 A054 Storia dell’arte 12 3 A057 Tecnica della danza classica 1 0 A060 Tecnologia Sc. I gr 21 6 A061 Tecnol e tecn comunicaz multimedia 12 3 A062 Tecnol e tecniche per la grafica 3 0 A064 Teoria, analisi e composizione 3 0 A065 Teoria e tecnica comunicazione 1 0 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 12 3 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 24 7 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 144 43 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 84 25 AB55 Chitarra 1 0 AB56 Chitarra 5 1 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 16 4 AC55 Clarinetto 1 0 AC56 Clarinetto 1 0 AS2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Tedesco) 6 1 AM2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Tedesco) 2 0 AD56 Corno 1 0 AG56 Flauto 3 0 AS2I (ex AI24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Cinese) 2 0 AI55 Percussioni 3 0 AI56 Percussioni 2 0 AJ55 Pianoforte 2 0 AJ56 Pianoforte 4 1 AK55 Sassofono 1 0 AS2L (ex AL24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (arabo) 1 0 AL56 Tromba 1 0 AM55 Violino 1 0 AM56 Violino 2 0 AN55 Violoncello 2 0 AP55 Contrabbasso 1 0 B003 Laboratori di Fisica 19 5 B004 Laboratorio di liuteria 1 0 B005 Laboratori di logistica 1 0 B006 Laboratorio di odontotecnica 5 1 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 13 3 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 16 4 B014 Lab scienze e tecnol costruzioni 1 0 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 82 24 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 55 16 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 40 12 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 22 6 B019 Lab servizi ricettività alberghier 8 2 B020 Lab serv enogastron, sett cucina 3 0 B021 Lab serv enogastron, sett sala vend 1 0 B022 Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime 18 5 B023 Lab servizi socio-sanitari 18 5 B026 Laboratorio di tecnologie del legno 2 0 BA02 Conv lingua straniera (francese) 5 1 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 4 1 BC02 Conv lingua straniera (spagnolo) 5 1 BD02 Conv lingua straniera (tedesco) 2 0 ADMM Sostegno I grado 46 13 ADSS Sostegno II grado 26 7

Marche

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 1 0 A002 Design met oref piet dure gemme 2 0 A007 Discipline audiovisive 1 0 A011 Discipline letterarie e latino 1 0 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 21 6 A014 Discip. Plast. Scul. Scenoplast. 2 0 A016 Diseg artist modellaz odontotec 1 0 A018 Filosofia e scienze umane 6 1 A020 Fisica 2 0 A021 Geografia 1 0 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 37 11 A026 Matematica 12 3 A027 Matematica e Fisica 18 5 A028 Matematica e Scienze 6 1 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 3 0 A034 Scienze e tecnologie chimiche 1 0 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 10 3 A041 Scienze e tecnologie informatiche 8 2 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 11 3 A043 Scienze e tecnologie nautiche 1 0 A046 Scienze giuridico-economiche 4 1 A047 Scienze matematiche applicate 2 0 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 10 3 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 2 0 A050 Scienze nat, chim e biolog 23 6 A060 Tecnologia Sc. I gr 3 0 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 1 0 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 6 1 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 1 0 AB56 Chitarra 2 0 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 2 0 AG56 Flauto 1 0 AM56 Violino 1 0 B003 Laboratorio di Fisica 1 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 2 0 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 1 0 B014 Lab scienze e tecnol costruzioni 1 0 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 3 0 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 3 0 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 10 3 B022 Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime 1 0 B026 Laboratorio di tecnologie del legno 1 0 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 2 0 ADMM Sostegno I grado 3 0 ADSS Sostegno II grado 3 0

Molise

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 1 0 A011 Discipline letterarie e latino 1 0 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 4 1 A014 Discip. Plast. Scul. Scenoplast. 1 0 A019 Filosofia e storia 1 0 A020 Fisica 1 0 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 3 0 A023 Italiano per alloglotti 1 0 A026 Matematica 6 1 A027 Matematica e Fisica 14 4 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 1 0 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 4 1 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 3 0 A041 Scienze e tecnologie informatiche 1 0 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 1 0 A043 Scienze e tecnologie nautiche 1 0 A047 Scienze matematiche applicate 2 0 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 1 0 A050 Scienze nat, chim e biolog 2 0 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 3 0 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 2 0 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 2 0 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 1 0 AM2C (ex AC25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) 1 0 AM56 Violino 1 0 B003 Laboratorio di Fisica 1 0 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 1 0 B024 Lab Scienze e Tecnol Nautiche 1 0 ADMM Sostegno I grado 3 0 ADSS Sostegno II grado 1 0

Piemonte

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 3 0 A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 1 0 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 1 0 A011 Discipline letterarie e latino 43 12 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 61 18 A014 Discip. Plast. Scul. Scenoplast. 2 0 A016 Diseg artist modellaz odontotec 1 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 4 1 A018 Filosofia e scienze umane 14 4 A019 Filosofia e storia 5 1 A020 Fisica 2 0 A021 Geografia 4 1 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 76 22 A023 Italiano per alloglotti 2 0 A026 Matematica 30 9 A027 Matematica e Fisica 32 9 A028 Matematica e Scienze 39 11 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 34 10 A033 Scienze e tecnologie aeronautiche 2 0 A034 Scienze e tecnologie chimiche 2 0 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 8 2 A038 Tecnol costr aeronautiche 3 0 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 36 10 A041 Scienze e tecnologie informatiche 32 9 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 25 7 A045 Sciene economico-aziendali 4 1 A046 Scienze giuridico-economiche 2 0 A047 Scienze matematiche applicate 5 1 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 31 9 A050 Scienze nat, chim e biolog 29 8 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 12 3 A054 Storia dell’arte 2 0 A057 Tecnica della danza classica 1 0 A060 Tecnologia Sc. I gr 25 7 A061 Tecnol e tecn comunicaz multimedia 2 0 A062 Tecnol e tecniche per la grafica 1 0 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 5 1 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 14 4 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 48 14 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 8 2 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 3 0 AM2C (ex AC25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) 2 0 2AC56 Clarinetto 1 0 AS2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Tedesco) 3 0 AI56 Percussioni 1 0 AJ56 Pianoforte 1 0 AN56 Violoncello 1 0 AW55 Flauto traverso 1 0 B005 Laboratori di logistica 1 0 B006 Laboratorio di odontotecnica 4 1 B007 Laboratorio di ottica 1 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 13 3 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 11 3 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 6 1 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 30 9 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 10 3 B021 Lab serv enogastron, sett sala vend 1 0 B022 Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime 2 0 B023 Lab servizi socio-sanitari 2 0 B026 Laboratorio di tecnologie del legno 1 0 BC02 Conv lingua straniera (spagnolo) 2 0 ADMM Sostegno I grado 93 27 ADSS Sostegno II grado 14 4

Puglia

Codi.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 28 8 A002 Design met oref piet dure gemme 1 0 A007 Discipline audiovisive 1 0 A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 1 0 A009 Discip grafiche, pittoriche, scenog 5 1 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 7 2 A011 Discipline letterarie e latino 23 6 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 37 11 A015 Discipline sanitarie 3 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 12 3 A018 Filosofia e scienze umane 6 1 A019 Filosofia e storia 6 1 A020 Fisica 22 6 A021 Geografia 4 1 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 22 6 A026 Matematica 38 11 A027 Matematica e Fisica 30 9 A028 Matematica e Scienze 65 19 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 11 3 A031 Scienze degli alimenti 1 0 A033 Scienze e tecnologie aeronautiche 1 0 A034 Scienze e tecnologie chimiche 24 7 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 7 2 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 10 3 A041 Scienze e tecnologie informatiche 44 13 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 11 3 A043 Scienze e tecnologie nautiche 2 0 A045 Sciene economico-aziendali 12 3 A047 Scienze matematiche applicate 4 1 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 42 12 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 34 10 A050 Scienze nat, chim e biolog 60 18 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 6 1 A052 Scienze, tecnol e tecn prdo animali 3 0 A054 Storia dell’arte 18 5 A060 Tecnologia Sc. I gr 21 6 A061 Tecnol e tecn comunicaz multimedia 5 1 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 7 2 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 7 2 AA56 Strum Mus Ss di I grado (ARPA) 1 0 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 45 13 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 27 8 AB56 Chitarra 15 4 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 2 0 AC56 Clarinetto 4 1 AD56 Corno 1 0 AF56 Fisarmonica 2 0 AG56 Flauto 3 0 AI56 Percussioni 11 3 AJ55 Pianoforte 1 0 AJ56 Pianoforte 7 2 AK55 Sassofono 1 0 AK56 Saxofono 5 1 AL56 Tromba 6 1 AM56 Violino 5 1 AN56 Violoncello 2 0 AS55 Viola 1 0 B009 Lab scienze e tecnol aeronautiche 2 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 3 0 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 9 2 B014 Lab scienze e tecnol costruzioni 1 0 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 11 3 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 11 3 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 5 1 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 3 0 B019 Lab servizi ricettività alberghier 2 0 B021 Lab serv enogastron, sett sala vend 2 0 B022 Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime 4 1 B023 Lab servizi socio-sanitari 1 0 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 1 0 ADMM Sostegno I grado 18 5

Sardegna

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp.onibili Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 8 2 A002 Design met oref piet dure gemme 1 0 A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 10 3 A011 Discipline letterarie e latino 12 3 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 20 6 A014 Discip. Plast. Scul. Scenoplast. 1 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 7 2 A018 Filosofia e scienze umane 6 1 A019 Filosofia e storia 2 0 A020 Fisica 5 1 A021 Geografia 10 3 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 8 2 A026 Matematica 22 6 A027 Matematica e Fisica 4 1 A028 Matematica e Scienze 22 6 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 6 1 A031 Scienze degli alimenti 4 1 A032 Scienze geologia mineralogia 1 0 A033 Scienze e tecnologie aeronautiche 1 0 A034 Scienze e tecnologie chimiche 3 0 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 6 1 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 18 5 A041 Scienze e tecnologie informatiche 16 4 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 3 0 A043 Scienze e tecnologie nautiche 3 0 A044 Tecnol tessili, abbigl e moda 2 0 A045 Sciene economico-aziendali 3 0 A046 Scienze giuridico-economiche 3 0 A047 Scienze matematiche applicate 1 0 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 7 2 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 3 0 A050 Scienze nat, chim e biolog 12 3 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 4 1 A054 Storia dell’arte 2 0 A060 Tecnologia Sc. I gr 6 1 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 6 1 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 6 1 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 13 3 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 18 5 AM2C (ex AC25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) 2 0 AS2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Tedesco) 1 0 AI56 Percussioni 3 0 AL56 Tromba 2 0 AM55 Violino 1 0 B006 Laboratorio di odontotecnica 1 0 B014 Lab scienze e tecnol costruzioni 1 0 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 1 0 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 5 1 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 22 6 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 2 0 B020 Lab serv enogastron, sett cucina 3 0 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 1 0 ADMM Sostegno I grado 3 0 ADSS Sostegno II grado 4 1

Sicilia

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% A002 Design met oref piet dure gemme 1 0 A005 Design del tessuto e della moda 3 0 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 2 0 A011 Discipline letterarie e latino 25 7 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 55 16 A013 Discipline letterarie, latino e greco 1 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 2 0 A018 Filosofia e scienze umane 2 0 A020 Fisica 12 3 A021 Geografia 1 0 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 13 3 A026 Matematica 57 17 A027 Matematica e Fisica 51 15 A028 Matematica e Scienze 68 20 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 20 6 A034 Scienze e tecnologie chimiche 2 0 A036 Scienze e tecnol logistica 3 0 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 5 1 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 25 7 A041 Scienze e tecnologie informatiche 24 7 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 3 0 A044 Tecnol tessili, abbigl e moda 3 0 A047 Scienze matematiche applicate 2 0 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 43 12 A050 Scienze nat, chim e biolog 49 14 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 2 0 A054 Storia dell’arte 1 0 A061 Tecnol e tecn comunicaz multimedia 3 0 A062 Tecnologie musicali 1 0 A064 Teoria, analisi e composizione 1 0 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 8 2 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 5 1 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 7 2 AB55 Chitarra 4 1 AB56 Chitarra 4 1 AM2C (ex AC25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) 2 0 AC56 Clarinetto 2 0 AE56 Fagotto 1 0 AF56 Fisarmonica 1 0 AG56 Flauto 5 1 AI55 Percussioni 1 0 AI56 Percussioni 8 2 AJ56 Pianoforte 4 1 AK56 Saxofono 4 1 AL56 Tromba 5 1 AM56 Violino 1 0 AN56 Violoncello 1 0 AO55 Canto 3 0 B003 Laboratorio di Fisica 2 0 B009 Lab scienze e tecnol aeronautiche 1 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 1 0 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 8 2 B014 Lab scienze e tecnol costruzioni 4 1 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 3 0 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 3 0 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 66 19 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 3 0 B023 Lab servizi socio-sanitari 1 0 BA02 Conv lingua straniera (francese) 2 0 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 3 0

Toscana

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 13 3 A002 Design met oref piet dure gemme 2 0 A005 Design del tessuto e della moda 4 1 A007 Discipline audiovisive 2 0 A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 1 0 A009 Discip grafiche, pittoriche, scenog 3 0 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 5 1 A011 Discipline letterarie e latino 22 6 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 39 11 A013 Discipline letterarie, latino e greco 3 0 A015 Discipline sanitarie 6 1 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 4 1 A018 Filosofia e scienze umane 19 5 A019 Filosofia e storia 10 3 A020 Fisica 11 3 A021 Geografia 5 1 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 63 18 A023 Italiano per alloglotti 3 0 A026 Matematica 41 12 A027 Matematica e Fisica 58 17 A028 Matematica e Scienze 36 10 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 9 2 A031 Scienze degli alimenti 4 1 A034 Scienze e tecnologie chimiche 20 6 A036 Scienze e tecnol logistica 1 0 A038 Tecnol costr aeronautiche 1 0 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 45 13 A041 Scienze e tecnologie informatiche 27 8 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 16 4 A043 Scienze e tecnologie nautiche 2 0 A044 Tecnol tessili, abbigl e moda 4 1 A045 Sciene economico-aziendali 20 6 A046 Scienze giuridico-economiche 7 2 A047 Scienze matematiche applicate 10 3 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 50 15 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 13 3 A050 Scienze nat, chim e biolog 10 3 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 9 2 A060 Tecnologia Sc. I gr 10 3 A061 Tecnol e tecn comunicaz multimedia 4 1 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 2 0 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 47 14 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 17 5 AB55 Chitarra 1 0 AB56 Chitarra 1 0 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 7 2 AM2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Tedesco) 2 0 AS2E (ex AE24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Russo) 1 0 AG56 Flauto 1 0 AI56 Percussioni 1 0 AJ56 Pianoforte 7 2 AL56 Tromba 1 0 AM56 Violino 1 0 B003 Laboratorio di Fisica 6 1 B006 Laboratorio di odontotecnica 3 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 3 0 B012 Lab scienze e tecnol chim microbiol 4 1 B013 Lab sc e tecn calzatura e moda 1 0 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 18 5 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 20 6 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 13 3 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 2 0 B019 Lab servizi ricettività alberghier 1 0 B020 Lab serv enogastron, sett cucina 3 0 B021 Lab serv enogastron, sett sala vend 2 0 B023 Lab servizi socio-sanitari 1 0 B024 Lab Scienze e Tecnol Nautiche 1 0 B028 Laboratorio di tecnologie orafe 1 0 BA02 Conv lingua straniera (francese) 3 0 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 4 1 BC02 Conv lingua straniera (spagnolo) 4 1 ADMM Sostegno I grado 10 3 ADSS Sostegno II grado 14 4

Umbria

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% AM01 (ex A001) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I grado 2 0 A005 Design del tessuto e della moda 3 0 A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 2 0 A011 Discipline letterarie e latino 14 4 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 11 3 A013 Discipline letterarie, latino e greco 1 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 2 0 A018 Filosofia e scienze umane 5 1 A019 Filosofia e storia 2 0 A020 Fisica 5 1 A021 Geografia 8 2 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 11 3 A026 Matematica 7 2 A027 Matematica e Fisica 14 4 A028 Matematica e Scienze 2 0 A031 Scienze degli alimenti 1 0 A036 Scienze e tecnol logistica 1 0 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 3 0 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 16 4 A041 Scienze e tecnologie informatiche 4 1 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 1 0 A043 Scienze e tecnologie nautiche 2 0 A044 Tecnol tessili, abbigl e moda 3 0 A045 Sciene economico-aziendali 2 0 A046 Scienze giuridico-economiche 24 7 A047 Scienze matematiche applicate 1 0 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 14 4 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 1 0 A050 Scienze nat, chim e biolog 6 1 A054 Storia dell’arte 1 0 A060 Tecnologia Sc. I gr 3 0 A062 Tecnol e tecniche per la grafica 2 0 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 2 0 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 13 3 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 12 3 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 2 0 AM2C (ex AC25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) 2 0 AS2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Tedesco) 2 0 AM2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Tedesco) 1 0 AI56 Percussioni 1 0 AW55 Flauto traverso 1 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 2 0 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 4 1 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 5 1 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 1 0 B022 Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime 4 1 B023 Lab servizi socio-sanitari 1 0 ADMM Sostegno I grado 1 0 ADSS Sostegno II grado 4 1

Veneto

Cod.

Mecc. Denominazione Posti

disp. Ris.

30% A005 Design del tessuto e della moda 2 0 A007 Discipline audiovisive 4 1 A008 Discip. Geom, Arch, Arred, Scenotec 10 3 A010 Discipline grafico-pubblicitarie 13 3 A011 Discipline letterarie e latino 16 4 AS12 (ex A012) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di II grado 12 3 A013 Discipline letterarie, latino e greco 2 0 A014 Discip. Plast. Scul. Scenoplast. 2 0 A015 Discipline sanitarie 3 0 AS01 (ex A017) Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di II grado 7 2 A018 Filosofia e scienze umane 24 7 A019 Filosofia e storia 13 3 A020 Fisica 8 2 AM12 (ex A022) Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I grado 57 17 A026 Matematica 45 13 A027 Matematica e Fisica 35 10 A028 Matematica e Scienze 16 4 AM30 (ex A030) Musica nell’istruzione secondaria di I grado 14 4 A031 Scienze degli alimenti 1 0 A033 Scienze e tecnologie aeronautiche 4 1 A034 Scienze e tecnologie chimiche 8 2 A037 Costruz tecnol e tecn rappr grafica 31 9 A040 Tecnologie elettriche elettroniche 47 14 A041 Scienze e tecnologie informatiche 37 11 A042 Scienze e tecnologie meccaniche 29 8 A045 Sciene economico-aziendali 26 7 A047 Scienze matematiche applicate 12 3 AS48 (ex A048) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado 7 2 AM48 (ex A049) Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I grado 4 1 A050 Scienze nat, chim e biolog 42 12 A051 Scienze, tecnol e tecn agr 10 3 A053 Storia della musica 1 0 A054 Storia dell’arte 5 1 A060 Tecnologia Sc. I gr 9 2 A062 Tecnol e tecniche per la grafica 1 0 A065 Teoria e tecnica comunicazione 1 0 AS2A (ex AA24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Francese) 6 1 AM2A (ex AA25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Francese) 6 1 AS2B (ex AB24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese) 35 10 AM2B (ex AB25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese) 20 6 AB56 Chitarra 8 2 AS2C (ex AC24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Spagnolo) 9 2 AM2C (ex AC25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Spagnolo) 7 2 AS2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Tedesco) 5 1 AM2D (ex AD25) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Tedesco) 2 0 AG56 Flauto 7 2 AS2I (Ex AI24) Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Cinese) 1 0 AI55 Percussioni 1 0 AI56 Percussioni 5 1 AJ56 Pianoforte 7 2 AM56 Violino 2 0 AN56 Violoncello 1 0 B003 Laboratorio di Fisica 6 1 B006 Laboratorio di odontotecnica 2 0 B011 Lab scienze e tecnol agrarie 7 2 B014 Lab scienze e tecnol costruzioni 10 3 B015 Lab sc e tecnol elettr elettronic 32 9 B016 Lab scienze e tecnol informatiche 15 4 B017 Lab Scienze e Tecnol Meccaniche 1 0 B018 Lab sc e tecnol elettr elettronic 2 0 B020 Lab serv enogastron, sett cucina 8 2 B021 Lab serv enogastron, sett sala vend 3 0 B022 Lab Tecnol e Tecn Comunicaz Multime 2 0 B023 Lab servizi socio-sanitari 2 0 B025 Lab Scienze e Tecnolcostr Navali 1 0 B026 Laboratorio di tecnologie del legno 1 0 BB02 Conv lingua straniera (Inglese) 2 0 ADMM Sostegno I grado 44 13

