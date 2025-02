Omicidio a Santeramo vicino Bari, uomo ucciso a colpi di arma da fuoco: cadavere trovato nell'auto in campagna

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Omicidio nel Barese. Il corpo privo di vita di un uomo di 43 anni è stato ritrovato all’interno di un’auto in una zona di campagna tra Cassano Delle Murge e Santeramo in Colle. L’uomo sarebbe stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco, sul caso indagano i carabinieri.

Omicidio in provincia di Bari

Il cadavere dell’uomo è stato scoperto nel pomeriggio di sabato 1 febbraio in una zona di campagna tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

Ansa riferisce che la vittima è un 43enne originario del Marocco e residente a Santeramo, con precedenti di polizia per droga.

Stando a una primissima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato ucciso, sul corpo sono state trovate diverse ferite da arma da fuoco.

Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco

Il corpo privo di vita del 43enne è stato rinvenuto riverso all’interno di un’auto.

Sono stati alcuni passanti a scoprirlo e a chiamare subito i carabinieri, intervenuti sul posto nel primo pomeriggio.

Sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso anche il personale della scientifica del Comando Provinciale di Bari, oltre al medico legale e al magistrato di turno.

Le indagini

Sull’omicidio sono in corso le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità del killer.

I precedenti per droga della vittima potrebbero far pensare a un regolamento di conti negli ambienti dello spaccio, ma le indagini sono appena iniziate e non viene esclusa alcuna pista.