Omicidio di Franco Bernardo Bergamin a Limena, arrestato Alessio Battaglia: il coinquilino era scappato

È stato arrestato Alessio Battaglia, l’uomo ricercato per l’omicidio di Franco Bernardo Bergamin, l’anziano trovato morto nell’armadio di un’abitazione a Limena, vicino Padova. Il 40enne in fuga, che conviveva con la vittima, è stato rintracciato dai carabinieri a Monfalcone, in provincia di Gorizia. L’uccisione sarebbe avvenuta al culmine di una lite, il 22 febbraio.

Arrestato Alessio Battaglia

Alessio Battaglia è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri alle prime ore di oggi, venerdì 7 marzo.

Ansa riferisce che l’uomo è stato catturato a Monfalcone, in provincia di Gorizia, presso l’abitazione di un conoscente in cui aveva trovato rifugio dopo la fuga.

Accusato di omicidio volontario, è sospettato di aver ucciso il coinquilino Franco Bernardo Bergamin.

L’omicidio di Franco Bernardo Bergamin a Limena

L’80enne Franco Bernardo Bergamin è stato trovato morto due giorni fa nell’armadio di casa a Limena, alle porte di Padova.

Il cadavere dell’anziano è stato rinvenuto all’interno di un armadio chiuso in due sacchi della spazzatura, con le caviglie strette da due fascette.

Fin da subito i sospetti degli inquirenti sono caduti sul coinquilino della vittima, che ha fatto perdere le sue tracce nelle ore successive all’omicidio.

Il coinquilino ha ammesso l’omicidio

La fuga di Alessio Battaglia è durata fino alla scorsa notte, quando i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato a Monfalcone, dopo un blitz: l’edificio era sotto controllo da 24 ore, spiega la nota firmata da Antonangelo Racanelli, Procuratore capo di Padova.

Secondo quanto riporta Ansa, l’uomo avrebbe ammesso l’omicidio di Bergamin.

Sottoposto a fermo, dopo le prime ammissioni è stato trasferito nel carcere di Padova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Stando a quanto ricostruito, il 40enne avrebbe ucciso l’anziano coinquilino al culmine di una lite, avrebbe nascosto il cadavere nell’armadio per poi fuggire.

Quando sarebbe avvenuta la lite

Alessio Battaglia, riporta l’Ansa, avrebbe dichiarato agli inquirenti che la lite, sfociata nell’omicidio, sarebbe avvenuta sabato 22 febbraio.