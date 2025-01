Ergastolo a Francesco Pio Valda per l'omicidio di Maimone, il 18enne ucciso per aver sporcato una scarpa

La Corte d’Assise di Napoli ha condannato all’ergastolo il 21enne che uccise per futili motivi Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo di 18 anni assassinato a colpi di pistola al culmine di una lite per una scarpa sporcata per errore. Oltre a Francesco Pio Valda, condannato per omicidio volontario aggravato, sono stati condannati anche amici e parenti che ne hanno agevolato la fuga.

L’omicidio di Francesco Pio Maimone

Francesco Pio Maimone perse la vita nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2023 agli chalet di Mergellina, sul lungomare di Napoli.

Durante la serata era scoppiata una lite fra il giovane camorrista Francesco Pio Valda, in compagnia di esponenti della gang di Barra, e altri del rione Traiano.

Fonte foto: ANSA

Napoli, 24 marzo 2023 – corteo a Pianura per Francesco Pio Maimone

Il tutto era nato da una birra versata su un paio di scarpe particolarmente costose. La reazione di Francesco Pio Valda fu quella di estrarre la pistola e sparare nel mucchio. Uno dei colpi uccise Francesco Pio Maimone, 18enne di Pianura che insieme ad un amico si trovava in posizione defilata. I due erano del tutto estranei ai fatti.

Come riporta il Corriere della Sera, lo stesso Valda nel corso della penultima udienza ha ammesso di avere sparato nel corso della lite con una comitiva di malavitosi di Soccavo, ma ha negato di aver voluto colpire intenzionalmente Francesco Pio Maimone.

Nell’emettere la condanna all’ergastolo, la Corte ha accolto in pieno la richiesta del pm.

Il 21 gennaio Francesco Pio Valda è stato condannato a 15 anni e 4 mesi di carcere con l’accusa di aver organizzato e diretto, dalla primavera 2021 al giorno dell’arresto, la cosca degli Aprea-Valda che ha operato nella periferia est di Napoli.

Le altre condanne

La Corte di Assise di Napoli ha emesso inoltre condanne da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi per altri soggetti, amici e parenti di Valda, che ne hanno agevolato la fuga, oltre ad alcune assoluzioni.

La reazione dei coniugi Maimone

“Una sola parola volevo sentire: ergastolo. E ai ragazzi dico ancora deponete le armi”, ha commentato tra le lacrime Concetta Napoletano, madre di Francesco Pio Maimone”.

“Deponete le armi e credete nella giustizia: la vostra strada porta alla morte, in carcere oppure in strada”, ha fatto eco il padre, Antonio Maimone.